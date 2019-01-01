蔡英文：现谈2020有点早

据台湾《联合报》报道，对于府院党人事布局何时启动，台湾总统蔡英文今天（1日）与当地媒体餐叙时说，这些人事都是连动的，等党主席选举结束后，再做整体连动的思考。如果有调整，应该都会在1月，整个布局会看整个战局的变化再来看调整的必要性和大小。

至于有不少人讨论蔡英文寻求连任与否，蔡英文说，现在谈2020确实有点早。不过，她也说，任何总统都是希望有足够的时间把想做的事情做完。

对于外界或媒体针对行政院长赖清德、行政院前院长苏贞昌，及党内其他中生代例如陈其迈等人在未来人事改组上的讨论，蔡英文说，现在党内大家都觉得说我们这个投手（指赖清德）是个好投手，期待赖清德留下来跟大家一起努力。

被问及若赖清德的辞意什坚，是否会考虑其他人选时，蔡英文说，尽全力让赖清德可以留下来担任投手的工作。至于苏、陈等人，蔡英文说，选后有跟所有这次参与选举及党内主要意见领袖交换意见，就选战部分和情势交换意见，没有牵涉到具体人事规划的部分。

对于先前有媒体解读蔡英文上周提及苏贞昌部分“话太重”，蔡英文说，她跟苏贞昌确实有见面，见面讨论的就是从选战中得到什么经验，也对时局交换意见， “我们共同都同意赖留下来是我们现在最好的选项”。

媒体追问有关正、副总统搭挡的问题，蔡英文说，现在谈这个都太早，在这个阶段都，赖清德考虑留下来是对政局稳定、政策延续及台湾发展，都是最好的选项。至于所谓的苏贞昌不开心，蔡英文说，“听起来好像是写剧本”，没有这样的感觉。

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