中国五省级党委书记和11省级行政一把手去年履新

据《新京报》微信公号“政事儿”今天（1日）报道，在过去的2018年，中国14个省份调整了党政一把手，共有五位省级党委书记和11位省级行政“一把手”履新。

履新的5位省委书记分别是彭清华、鹿心社、刘奇、王国生、王建军。其中，彭清华、鹿心社、王国生三人是从省级党委书记到省级党委书记的跨省调整，刘奇和王建军从省委副书记、省长升省委书记。

履新的11位省（市）长分别是陈吉宁、刘宁、易炼红、张国清、唐良智、唐一军、景俊海、王文涛、唐登杰、谌贻琴、刘国中。其中，刘国中、张国清两人是从到省（市）长到省（市）长的异地调整。

2018年3月17日，十三届全国人大一次会议选举产生全国人大常委会副委员长、秘书长。原任四川省委书记的王东明，当选十三届全国人大常委会副委员长。

3月21日上午，四川省召开全省领导干部会议，宣布中央关于四川省委主要负责同志职务调整的决定，王东明不再兼任四川省委书记；彭清华任四川省委书记，不再担任广西壮族自治区党委书记。

彭清华离开广西后，原任江西省委书记鹿心社，出任广西壮族自治区党委书记。原任江西省委副书记、省长刘奇任江西省委书记。

也是在去年3月，原任青海省委书记的王国生，接替谢伏瞻，出任河南省委书记。谢伏瞻转任中国社会科学院院长。王国生离开青海后，王建军由青海省委副书记、省长任青海省委书记。

青海省长岗位，后由刘宁接任。刘宁在水利系统工作多年，曾任水利部副部长，2017年4月“空降”青海任青海省委副书记。

刘奇转任江西省委书记后，江西省长岗位由易炼红接任。易炼红曾任湖南省委常委、长沙市委书记，2017年7月，调任辽宁省委常委、沈阳市委书记。2018年7月来到江西任省委副书记，三个月后正式当选为江西省长。

10位履新的省（市）长中，除了刘宁、易炼红，有八位在2018年1月，正式走上了新岗位。他们分别是陈吉宁、张国清、唐良智、唐一军、刘国中、景俊海、唐登杰、谌贻琴。

2017年最后一天，就任重庆市长满一年的张国清，调任天津市委副书记。三天后，2018年1月2日，张国清被任命为天津市副市长、代市长。1月29日当选天津市长。

此前担任天津市长的是王东峰，2017年10月，王东峰接替赵克志，出任河北省委书记。张国清调离重庆后，2018年1月，重庆市委副书记唐良智当选重庆市长。

2018年1月30日，陈吉宁当选为北京市长。2017年5月，由原环保部部长任上调任北京市委副书记，副市长、代理市长。

唐一军在浙江工作多年，曾任浙江省委副书记，宁波市委书记。2017年10月，陈求发由辽宁省委副书记、省长任辽宁省委书记。同月，唐一军离开浙江，调任辽宁省委副书记、副省长、代省长，2018年1月当选辽宁省长。

刘国中原任吉林省委副书记、省长，2017年底跨省任职，调任陕西省委副书记。2018年1月4日被任命为陕西省副省长、代省长，1月30日当选陕西省长。此前担任陕西省长的是胡和平，他已于2017年10月转任陕西省委书记。

景俊海原任北京市委副书记，刘国中跨省任职、离开吉林后，景俊海先后担任吉林省委副书记，副省长、代省长，2018年1月31日当选吉林省长。

唐登杰原任工信部副部长，国家航天局局长，国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长等职。2018年1月2日被任命为福建省副省长、代省长，1月31日当选福建省长。此前担任福建省长的是于伟国，他已于2017年10月转任福建省委书记。

2018年履新的15位省委书记省长中，谌贻琴是唯一的女性。出生于1959年12月的谌贻琴，在贵州工作多年，曾任黔南州委副书记、铜仁地委副书记，贵州省委常委、宣传部部长，贵州省委常委、副省长，贵州省委副书记、政法委书记等职。2017年9月，孙志刚由贵州省长，转任贵州省委书记。谌贻琴被任命为副省长、代省长，去年1月30日当选贵州省长。

2018年全国两会，有一件大事——国务院机构改革，新组建了自然资源部等国务院组成部门。原任黑龙江省长的陆昊，被任命为自然资源部首任部长。陆昊离开黑龙江后，2018年3月26日，原任山东省委副书记、济南市委书记的王文涛，被任命为黑龙江副省长、代省长，5月15日当选黑龙江省长。

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