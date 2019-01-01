中国国际商会代表：中俄2025年贸易额或逾2000亿美元

据俄罗斯卫星通讯社今天（1日）报道，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会驻俄罗斯联邦代表处总代表徐金丽指出，到2025年，中俄双边贸易额突破2000亿美元（约2724亿新元）是完全有可能实现的。

徐金丽指出：“到2025年，我认为中俄双边贸易额突破2000亿美元是完全有可能实现的，或者说我个人持比较乐观的态度。因为，按照今年和去年的发展势头，按这一比例增加的话，我们可以计算一下，突破2000亿问题不大，并且在这几年当中完全有可能出现大规模的工程承包项目，标的比较大，如果有这样几个项目出现的话，贸易额就会大幅提升。”

徐金丽称，2018年中俄双边贸易额突破千亿是毋庸置疑的事情，有很大的可能会超过这个水平，两国新的贸易增长点也在不断涌现。首先是农产品项目准入合作不断推进，表示突出。此外，两国投资和大项目合作带动了两国贸易增长，中国对俄投资和工程承包项目增加，机械设备、木材加工、服务贸易、跨境电商、高新产品等领域也具有很大的增长潜力。

徐金丽补充道：“2018-2019年为中俄地方合作交流年。在此框架下，我们明显感觉到，2018年，越来越多的中国省市地区经贸代表团赴俄罗斯参观考察市场营商坏境，寻找经贸投资合作伙伴，为两国贸易投资合作的发展打下了牢固的基础，建立了可观的前景”。

徐金丽认为，影响两国贸易额止步不前的原因之一是贸易结构的不合理。他说：“中俄两国政府商务主管部门一直在致力于改善中俄两国的贸易结构。可以说，中俄两国贸易额之所以之前没有大幅提升，或者说差强人意，其中不无贸易结构不够合理的原因。”

徐金丽分析道，比如，之前中俄两国的经贸合作主要集中在一些传统的领域：能源、基础设施、工程承包等等。有些领域现在还比较空白，比如高科技领域。不过，他认为，高科技领域的合作已经崭露头角，并且方兴未艾。

徐金丽表示，俄罗斯有很多比较好的技术，例如医疗、农业灌溉等很多领域，这些技术完全可以吸引中国的伙伴带着资金把它落地和实现。此外，在环保领域，俄罗斯做得非常好，有很多地方值得中国的同行们去学习、去合作。

中国商务部之前说，2018年全年，中俄双边贸易额突破1000亿美元已成定局，下一步，中俄双方将努力朝2000亿美元的贸易目标迈进。

据中国海关的统计数据显示，今年1月至11月，中俄双边贸易额达到972.4亿美元，同比增长27.8%，贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一。中国继续保持俄第一大贸易伙伴国地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。全年双边贸易额突破1000亿美元已成定局，将创历史新高。

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