中国铁路元旦将加开逾300趟旅客列车

据中国央视网报道，中国铁路在今年元旦将迎来返程客流高峰，预计发送旅客1150万人次，加开旅客列车318列。

12月31日，中国全国铁路开行旅客列车8215列，其中加开列车183列，共发送旅客917.2万人次，与去年元旦同比增加44万人次。其中，上海局集团公司发送旅客192.3万人次，同比增长6.1%；广州局集团公司发送旅客157.4万人次，同比增长14.3%；成都局集团公司发送旅客82.6万人次，同比增长23.7%。

随着去年底10条新线开通运营，中国铁路营业里程达到13.1万公里，其中高铁2.9万公里，运输能力得到新的提升。

为应对假日返程客流高峰，铁路部门充分利用新线运能，加大运力投放，优化运输组织，最大限度满足旅客出行需求。

哈尔滨局集团公司发挥哈尔滨至牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔等高铁的作用，加开五对动车组、重联15对动车组，方便旅客返程；沈阳局集团公司精心组织京哈高铁承德至沈阳段、新民至通辽高铁两条新线运输，开通以来累计发送旅客分别达到5万、2.5万人次，高铁成为沿线群众出行首选；郑州局集团公司增开商丘、焦作、安阳等地往返郑州的高铁、城际列车10.5对，方便短途旅客出行。

武汉局集团公司则增开北京、宜昌、襄阳等热门方向动车组85列，重联运行12列；西安局集团公司在西安至成都高铁加开多趟动车组，平均18分钟一趟，列车间隔最短时间仅需5分钟；济南局集团公司在济南东站加开六趟动车，对部分车次扩大编组；南昌局集团公司在新开通的南平至龙岩铁路开行动车组14对，平均客座率达到90%以上，为沿线旅客提供了安全、快捷、舒适的出行方式。

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