《环球时报》社评：蔡英文新年谈话装腔作势自欺欺人

中国大陆《环球时报》今天（1日）发表社评，抨击台湾总统蔡英文早前的元旦谈话；大陆分析人士认为她的“态度朝着向深绿方向靠拢”；并指蔡英文政府看似“要用加强操弄两岸议题延续政治生命”。社评也称蔡英文“正在撕去自己‘维持两岸现状’的伪装”。

文章也指，美国总统特朗普签署的《2018年亚洲再保证倡议法》“最多是配合美对华战略打出的又一张牌，而非华盛顿真的宣示要为‘台独’势力两肋插刀”。

原文如下：

蔡英文1日发表新年谈话，罕见地用很大篇幅讲两岸关系，她提出“四个必须”和“三道防护”。“四个必须”指中国必须正视“中华民国台湾”存在的事实、必须尊重2300万人民对自由民主的坚持等，“三道防护”指两岸交流需建立“民生安全”、“信息安全”和“民主”三道防护网。所有大陆分析人士都认为，蔡英文的态度朝着向深绿方向靠拢，退了一大步，她的新年谈话已经接近了陈水扁时期的“一边一国”论。究其原因，“九合一”选举惨败后，蔡英文当局饮鸩止渴，看来要用加强操弄两岸议题延续政治生命。

蔡英文的讲话充满了欺骗和胡搅蛮缠，“中华民国台湾存在”全世界现在只有17个小国承认，哪个大国予以承认了？难道该正视这一现实的不是台湾当局吗？

此外，台湾施行什么政治制度，大陆尊重，但台湾的区域性制度不能挑战中国的领土完整，试图用“民主”方式将台湾分裂出去，这是打错了算盘，台湾的前途要由14亿全体中国人民共同决定，它在法理上就不属于台湾居民的特权。

民进党当局经常说一些天花乱坠的假话空话，他们骗不了大陆人，对台湾民众也越来越失效，但好像把他们自己骗得不轻。蔡英文像是把这些鬼话当政治护身符念，好像她读得多么慷慨激昂，民进党的极端主张就能生出多大力量一样。

事实证明，民进党就是台海和平与稳定的长期破坏者，蔡英文本人也正在撕去自己“维持两岸现状”的伪装，尤其糟糕的是，民进党当局还严重缺少政治理性，在“九合一”选举已经发出台湾民众要民生成就、不赞成激化两岸关系信号的情况下，蔡英文却走上陈水扁已经失败过一次的推升两岸关系紧张的老路，试图用更激进的方式突围。

民进党当局有一个严重误判，那就是它可以通过充当美国印太战略的棋子来实现自保。当日本、印度都在大力缓和对华关系的时候，蔡英文当局在赌美中关系紧张对台湾进一步“去中国化”的推动和保护效应，即只要华盛顿支持，台当局就可以为所欲为，无所不能。

他们忘记了一个基本现实，台湾是中国的核心利益，同时却只是美国阻挠中国崛起的一个抓手，中国随时可以将自己捍卫领土完整的决心付诸实施，美国却要不断斟酌与中国对抗的代价，华盛顿不会仅仅为了台湾与北京拼命，尽管他们不反对、甚至愿意看到台湾自告奋勇充当执行美国战略的炮灰。

美国总统特朗普当地时间12月31日签署了《2018年亚洲再保证倡议法》，该法对美国对台军售、鼓励资深官员访问台湾等做了进一步阐述，这对台湾激进势力会产生新的鼓舞，但该法最多是配合美对华战略打出的又一张牌，而非华盛顿真的宣示要为“台独”势力两肋插刀。

如果台当局一意孤行，朝着与大陆对抗的方向走，台海最终有可能形成高烈度的军事危机，届时中国大陆的战略决心将是最坚定的，无论两岸开仗还是中美军事对抗成为现实，最先遭到毁灭性冲击的将是台湾。不会有台湾民众愿意为了所谓“独立”跟着民进党当局殊死一搏，而且我们确信，充满了政治自私的民进党高官们大都是一群草包，他们根本就没有真正的意志领导一场“独立战争”。

既没有能力又缺勇气，台当局就请不要装好汉了。1979年1月1日，大陆发表《告台湾同胞书》，确定了和平统一台湾的路线，那一路线延续至今。这40年里，一直是台当局在瞎折腾，不断假借民主挑战台海和平与稳定。但随着大陆实力日强，台海局势的主导权和主动权已经牢牢掌握在大陆方面的手中，“台独”越来越成为围绕选举利益而操弄的游戏，完全失去了现实可能性。

蔡英文的新年谈话既违背了历史潮流，也不合台湾民意，它是今年元旦全世界最虚伪、最装腔作势的一个谈话，大陆方面自然会对它嗤之以鼻。

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