学者：元旦谈话是蔡上台后对大陆最敌对的一次讲话

台湾总统蔡英文元旦谈话，提出“四个必须”和“三道防护网”。中国大陆学者指出，这是蔡英文上台后对大陆最为敌对的一次讲话，“三道防护”更是对大陆的强烈指责，“大陆会严正对待这次的讲话”。

台湾《联合报》报道，中国人民大学国关学院教授时殷弘受访时直言，这是蔡英文上台后对大陆最为敌对的一次讲话，不但强调台湾永不放弃主权外，他还注意到蔡英文在谈话中“中华民国台湾”的称呼，“中华民国后面紧跟着台湾，叫做‘中华民国台湾’”，对此，大陆解释只有一个，就是蔡英文在宣示她的台独意识形态，“中华民国台湾”就是“两国论”。他指出，蔡英文提到，两岸交流不能靠“模煳的政治前提”，或是强迫就范的通关密语，可见蔡英文还是一如既往拒绝九二共识，还藉此反过来强调“四个必须”。

至于蔡英文提出民生、资讯安全以及民主“三道防护网”，时殷弘表示，蔡英文正是在配合美国对中国大陆的指责，甚至把资讯安全提升到国家安全高度，“是非常敌对的”。

北京联合大学台湾研究院副院长李振广表示，九合一选举大输后，蔡英文遭到党内围剿，也面临民众和在野党压力，处境四面楚歌，由蔡英文要建三道防护网的用字遣词上来看，蔡英文现在感到严重不安全感，展现出保守防卫态势，她对台湾的政治不安全感完全反映到两岸关系上。

他说，很多人还期待蔡英文在剩下一年任期内，两岸关系会有改变，但蔡英文现在的心理状态，很难在两岸关系采取更加积极主动做法，将面临党内更大的压力。

早报订户新闻，更多精彩等着您！