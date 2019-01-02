昆明一大学团委微博纪念民国被批“两面人” 道歉撤图

据法国国际广播电台报道，中国昆明理工大学团委在昨日早上，通过其官方微博发出了一条提及中华民国于1912年1日1日成立，孙中山就任中华民国临时大总统，并配有民国国旗的图文。这一内容经发出后遭到部分网民围攻，该校团委于当天中午便撤下图文，并发表声明致歉。

昆明理工大学团委于昨天上午9点零8分发出这条微博。其内容以“那年今日”为题，提到了1912年1月1日刚好是中华民国成立，孙中山成为中华民国临时大总统的日子。微博还配有青天白日满地红、民国国旗作为随文配图，并将所在地标为昆明理工大学呈贡校区。作为中共的青年组织，有大学团委通过公共平台纪念民国的例子并不多见，因此这条微博被发布后，也引来了大量网民的关注，并得到了其中部分网民的批评和讽刺。有网民更是留言称，“你们不是共青团，是国民党的三青团吧？避重就轻，典型的两面人，红皮白心花生人”，有的提出“这是大是大非问题，不是什么历史知识错误”，还有的则笑称“贵团混进特务或者叛徒了”。

针对这一问题，昆明理工大学团委在不久后便撤下了这条微博，并在当天下午以声明的形式发表道歉。道歉信称，“由于运营人员对历史知识掌握的不足，工作审核不严谨，微博内容出现配图错误”。声明强调，“长期以来，我们致力于传播正能量，不忘跟党初心，牢记青春使命，始终做社会主义核心价值观的拥护者、传播者和践行者”。值得一提的是，并不是所有网民的留言都是批评声音，同样也有诸如“中华民国国的成立是中国历史上的一件值得骄傲的事件”，在评论栏中体现。

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