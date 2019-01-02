台湾2020年总统选举 蔡英文：现在谈还太早

外界关注府院党人事布局，台湾总统蔡英文昨天表示，党主席补选后，会做整体连动思考，现阶段希望行政院长赖清德留任。至于媒体关切2020是否争取连任，她说，任何总统都希望有足够时间把想做的事情做完，但现在谈这个还太早。

据联合新闻网报道，民进党在“九合一”选举遭遇挫败，行政院长赖清德强调时间一到就会离开，蔡英文日前公开表态，形容赖清德是个“好投手”，希望他继续留任。

蔡英文昨天和电子媒体茶叙，媒体关注府院党是否改组以及时程，她说，这些人事都是连动的，会等党主席补选结束后，再做人事的调整规划，如果有调整的话大概应该会在一月。

她强调，整体布局还没有进一步规划，就像棒球比赛一样，要考虑战局的变化，才能看调整的必要性与调整的大小。她也在很多场合说过，党内大家都觉得赖清德是个“好投手”，期待他能够留下来，大家一起努力。

对于先前外传前行政院长苏贞昌可能接任阁揆，蔡英文说，选后有跟所有参与这次选举的党内主要意见领袖对政局交换意见，但没有牵涉具体人事规划。他确实有和苏贞昌见过面，讨论的就是选战以及时局，两人都共同同意赖清德留任是最好的选项。

对于外界传出独派支持赖清德参与2020年总统大选，蔡英文说，现在谈这个都太早，在这个阶段还是希望赖清德还是考虑留任，对政局稳定、政策延续和国家发展都是最好选择。

媒体追问2020年是否争取连任，蔡英文说，老实说确实有点早，但任何总统都希望有足够时间把想做的事情做完。



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