伊朗电视台主管因未删成龙电影性爱镜头被解职

伊朗官方播出机构IRIB（伊朗伊斯兰共和国广播电视台）日前解雇了一家地方电视台负责人。此前，该电视台曾播放一部成龙电影，但未删除其中的色情镜头。

据BBC中文网报道，由位于伊朗基什岛（Kish Island）的观众发布的视频显示，这名香港武术明星在电影《新宿事件》（Shinjuku Incident）中与一名女性发生了性关系。

伊朗媒体称，基什电视台播出这个“不道德”的画面，“完全违反了IRIB的规定”。

在伊朗，男性和女性之间的身体接触是不允许在屏幕上出现的。

据报道，审查人员还被要求删除“亲昵的对话及笑话”、不戴面纱的女性、女性脸部和裸露的领口特写，以及对警察和蓄须男性的负面描述。

《新宿事件》是尔冬升导演、成龙主演的犯罪剧情电影，于2009年上映。这部电影讲的是在日华人黑帮犯罪的故事，成龙饰演的男主角在电影中与一名妓女发生了性关系。尽管镜头中演员仅部分身体裸露，且只有几秒钟，但仍被伊朗政府主管部门判定违规。

另据《环球时报》援引美国《纽约邮报》报道称，伊斯兰共和国广播电视台(IRIB)的主管表示，将继续调查此事并惩罚责任人。一些伊朗网民在社交媒体上发文讽刺IRIB“反应过激”。他们说，上周德黑兰伊斯兰阿扎德大学发生车祸，导致10人死亡，尚未有任何官员因此被解职，“电视台只是播放了几秒钟的敏感镜头，电视台的员工就被解雇了”。



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