贵州茅台初步估算2018年净利增25%

贵州茅台酒股份有限公司（简称“贵州茅台”）昨日发布生产经营情况公告显示，经初步核算，2018年度公司实现营业总收入750亿元（人民币，下同，约150亿新元）左右，同比增长23%左右，净利润340亿元，同比增长25%左右。

据《新京报》消息，公告显示，经初步核算，2018年度贵州茅台生产茅台酒基酒约4.97万吨，系列酒基酒约2.05万吨；2018年度贵州茅台实现营业总收入750亿元左右，同比增长23%左右；实现归属于上市公司股东的净利润340亿元左右，同比增长25%左右。贵州茅台2019年度计划安排营业总收入增长14%。按此测算，2019年度贵州茅台营收目标将达到855亿元。

贵州茅台也表示，上述2018年度经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，2019年度数据为初步计划，存在不确定性因素。

在此前的2018年12月28日，贵州茅台披露公司2019年度茅台酒销售计划显示，2019年度茅台酒销售计划为3.1万吨左右。根据公告，贵州茅台2017年茅台酒的销售计划为2.6万吨左右，2018年度为2.8万吨以上，2019年计划较2018年增加了3000吨。

早报订户新闻，更多精彩等着您！