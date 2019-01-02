三星关闭天津生产线：一线员工可就职三星系其他企业

据津云新闻报道，三星产品战略转型关闭天津手机生产线后，其职工安置问题一直备受关注。据悉，对于三星手机生产一线员工愿在三星系其他企业安置的，该公司将不予面试直接入职。同时，随着三星高端产业在津布局，新增人力需求将达到千余人。

据了解，三星通信对员工的安置方案为：对于三星手机生产一线员工愿在三星系其他企业安置的，将不予面试直接入职。同时，三星通信已与员工就离职补偿方案已达成一致。90%以上员工已签订离职意向书。目前全体职工正常休假，厂区、公寓均未发生不稳定情况，整体平稳。

长期以来，天津一直是三星在中国投资最集中的地区、是三星最大的海外生产基地之一，现有10家三星系企业，累计投资超过58亿美元，占三星在华总投资的近1/5，产品线非常丰富，包括移动电话、液晶电视、显示器、OLED显示屏、陶瓷电容、锂离子电池等。除手机目前正在调整外，三星在天津其他领域的业务不仅没有减少，而且都在持续提升规模速度和质量水平。2017年完成产值840亿元人民币，与前两个年度基本持平，发展态势非常平稳。此前，三星中国高层人士也表示，三星对天津手机生产线进行调整，是三星正常的产品战略调整之举。

据介绍，三星在天津投资的项目、产品与工艺的迭代升级一直在进行。例如，三星曾在天津相继生产VCD、DVD、显像管、小型数码相机和摄像机等，这些产品也曾具有相当的竞争力，但目前都已退出市场，被其自己的被其自己的液晶电视、显示器、OLED显示屏、陶瓷电容、锂离子电池等所取代。三星在天津的投资规模、产品能级不断跃升。这也符合供给侧结构性改革和产业转型升级的方向。

值得一提的是，三星新的高端项目正在加快注入。2018年，三星在天津注入新投资，三星SDI二期项目与天津开发区签署了《投资合作协议》，该项目位于天津开发区逸仙科学工业园，建设圆柱形电池项目，占地10万平方米。全球第二大MLCC生产商——三星电机株式会社投资兴建的汽车用MLCC工厂预计2019年底建成，2020年投产，建成后天津将成为三星电机海外最大的MLCC生产基地之一。三星新的项目投资达到24亿美元，投产后，合计产值将超过200亿元人民币，是三星手机产值的1倍以上，新增就业数千人，三星在天津的产值和提供的就业机会不仅没有减少，反而有所增加。



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