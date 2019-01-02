林浊水：总统府放消息成习惯 蔡英文活在杯弓蛇影中

台湾总统蔡英文日前在总统府内直接否认行政院长可能由前院长苏贞昌接任一事，称“我没有提，他哪来的同意？”，对行政院长赖清德是否留任态度让外界雾里看花，对此，前民进党立委林浊水昨日表示，两年多来总统府放消息成为习惯，“密度”是前几任的“N倍”以上，前所未有。

据中时电子报消息，林浊水昨日在面簿表示，总统声望愈来愈低，消息也愈放愈多，败选后更加如此，透过特定媒体的消息，既呈现总统强烈的危机感也呈现总统强烈的信心、意志和了不起，非常矛盾。林说，只是“党内”乱放消息，并不会有多少人在意。被重视，有影响力的是总统府放的消息。两年多来总统府放消息成为习惯，“密度”是前几任的“N倍”以上，前所未有。

林浊水认为，所有的话堆砌成，总统固然英明坦荡，但在府外，包括白、绿重要政治人物、力量、学者成群，个个貌似耿直，其实居心叵测，刻意扭曲宪法，不是想侵权就是想求位，甚至怀抱前民主思想逼宫，以致于危机四伏。

林浊水还强调，总统的民望愈来愈低是事实，但是就真的需要让自己这样活在杯弓蛇影的想像中吗？依亲绿媒体报道，指出了总统府愈对外杯弓蛇影，总统府外也愈对总统府戒慎恐惧，社会也愈来愈不信任总统，戒之戒之损人害已的杯弓蛇影。



早报订户新闻，更多精彩等着您！