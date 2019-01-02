12月财新中国制造业PMI降至49.7 逾一年半来首次跌破荣枯线

中国制造业在2018年最后一个月继续放缓。财新中国制造业PMI跌破荣枯线，为逾一年半来首次，其中新订单指数30个月来首度进入收缩区间，显示在外需疲软的同时内需也明显走弱，制造业去库存意愿增强，中国经济2019年将面临更大的下行压力。

据路透社报道，财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的12月中国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为2017年5月以来首次跌破荣枯线，路透调查预估中值为50.1；上月为50.2。

“总体而言，12月中国制造业内需走弱、外需疲软。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，企业去库存意愿增强且工业品价格下降，这可能进一步拖累生产；中国经济看起来面临更大的下行压力。

分项数据显示，新订单指数跌破50，为2016年6月以来首次，反映制造业需求下降；新出口订单指数12月略有回升，但仍在收缩区间，显示受中美贸易摩擦影响外需仍低迷，而内需放缓更为显著。

钟正生指出，产出指数微升至50上方，但仍接近三年来最低水平，需求走弱对生产的拖累可能会逐渐变得更为明显。

库存方面，产成品库存指数保持在50上方，环比下降，采购库存指数则是半年来首次收缩，钟正生认为这显示企业去库存意愿增强，未来可能影响制造业生产的稳定。

他并指出，供应商供货时间指数自2016年8月以来首次超过50，意味着制造商的现金流有所改善。这可能得益于政府对中小企业融资需求的支持政策，以及国务院要求政府部门、大企业不得违约拖欠中小企业款项。

价格方面，投入和出厂价格指数均降至2016年2月以来最低，前者为19个月来首次跌破50。钟正生表示，这与国内商品市场放缓和油价下挫相符，PPI(工业生产者出厂价格指数)同比增幅可能会加速下行。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。

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