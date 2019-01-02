刘结一：挫败形形色色“台独”分裂图谋和行径

据新华社报道，《告台湾同胞书》发表40周年纪念会1月2日上午10时在人民大会堂举行。中共中央台办、国务院台办主任刘结一在发言时表示，《告台湾同胞书》具有划时代意义，标志着党中央对台方针政策的重大发展。新中国成立70年来，党中央对台工作大政方针既一脉相承、一以贯之，又与时俱进、丰富发展。特别是党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局和中华民族伟大复兴的战略高度，敏锐洞察国内外形势和台海形势的发展变化，深刻总结1949年以来党中央对台工作大政方针及实践，提出了一系列内涵丰富、思想深邃的重要理念、方针政策，形成关于对台工作的重要论述，为新时代对台工作提供了根本遵循和行动指南。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们牢牢把握两岸关系主导权主动权，引领两岸关系发展方向，稳步克难前行。在两岸关系发展历程中，党中央对台工作大政方针始终指引着我们战胜一个又一个艰难险阻，不断取得新进展、开创新局面。

刘结一表示，在党中央对台工作大政方针指引下，我们在一个中国原则基础上推动两岸政治交往不断取得突破。1992年海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成体现一个中国原则的“九二共识”，双方在此基础上成功举行“汪辜会谈”，迈出两岸关系历史性的一步。2005年国共两党领导人实现历史性会谈，达成《两岸和平发展共同愿景》，推动两岸关系实现历史性转折，开辟了两岸关系和平发展的新局面。2015年两岸领导人举行历史性会晤，开创了两岸领导人直接对话沟通的先河，将两岸关系和平发展推到新的高度，产生重大而深远的历史影响。

刘结一说，在党中央对台工作大政方针指引下，我们坚决维护国家主权和领土完整，挫败形形色色的“台独”分裂图谋和行径，有效应对外部势力在台海兴风作浪，巩固发展国际社会坚持一个中国的格局，确保台海地区和平稳定，维护了中华民族的根本利益和两岸同胞的整体利益。

刘结一说，展望未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们对两岸关系向前发展满怀期待。“和平统一、一国两制”是解决台湾问题、实现国家统一的最佳方式，必将在时代潮流中展现更大生机活力，获得两岸同胞更广泛拥护。两岸中国人在坚持一个中国原则和“九二共识”的政治基础上，完全能够解决好自己的问题。“台独”势力及其分裂活动严重损害两岸同胞整体利益和中华民族根本利益，绝不会得逞，必将被历史抛弃。两岸关系走近走稳走好、祖国实现完全统一的大势，必将越来越强劲。

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