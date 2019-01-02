习近平：统一是民族复兴必然要求 探索“两制”台湾方案

中共总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

他在今天上午现场直播的讲话中说，台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。祖国必须统一，也必然统一，这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

习近平提出，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安。他更表明，制度不同不是统一的障碍，更不是分裂的借口。“一国两制”的提出，本来就是为了照顾台湾现实情况，维护台湾同胞利益福祉。

习近平为此承诺，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，会充分吸收两岸各界意见和建议，会充分照顾到台湾同胞利益和感情。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。

他说，两岸长期存在的政治分歧问题是影响两岸关系行稳致远的总根子，总不能一代一代传下去。他表示，郑重倡议在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，两岸各政党、各界别推举代表性人士，就两岸关系和民族未来开展广泛深入的民主协商，就推动两岸关系和平发展达成制度性安排。

同时，习近平对对岸人民喊话，表示“坚持寄希望于台湾人民的方针，一如既往尊重台湾同胞、关爱台湾同胞、团结台湾同胞、依靠台湾同胞，全心全意为台湾同胞办实事、做好事、解难事”，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。

他说：“中国人不打中国人。我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景”，但也不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。

他提出，要积极推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场，两岸要应通尽通，可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥；要推动两岸文化教育、医疗卫生合作，社会保障和公共资源共享，支持两岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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