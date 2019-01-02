传2020拼选立委 连胜文：要选10年前就出来了

台湾“九合一”大选落幕，紧接着2020总统、立委大选，国民党中央委员连胜文日前拋出资深立委转不分区，青壮世代角逐区域立委主张，至于自己未来是否考虑参选立委，连胜文今天受访表示，如果他要选立委，10年前就出来。

据联合新闻网报道，连胜文今天上午和投入台北市士林大同区立委补选的国民党参选人陈炳甫合体扫街，出发前媒体询问，是否考虑参与台北市大安文山区立委？连胜文表示，感谢很多朋友鼓励跟关怀，如果有比他更适合的人选，也愿意支持，又说如果他要选立委，10年前就出来。

对于喊出“世代交替”口号，连胜文解释，这不是世代问题，希望让有经验、资深立委担任不分区，至于区域立委选举给青壮一代打天下，真正帮基层民众服务，争取大家认同，可以同时兼顾经验和战斗力的做法，这是他个人主张。

不过，国民党发言人洪孟楷表态参选2020年的淡水、林口区立委选战，同样喊出“世代交替”，党内资深立委持不同看法对于“世代交替”一词是否有点敏感？连胜文认为，年纪不是问题，重点是思维，有些人年轻却还活在过去，有些人年纪虽大，但思维却能跟社会潮流一样前进，例如高雄市长韩国瑜。

连胜文接着说，他个人主张资深区域立委升为不分区，资深立委每天在基层选也辛苦，希望留在国会有更好经验的传承，同时辛苦的区域立委工作，由青壮世大扛起责任，兼顾经验及活力是最好的做法。

另外，传出国民党的吴敦义、马英九、朱立伦、王金平有意角逐2020总统大位，韩国瑜以打麻将形容，并直言“有个相公胡不了牌，不知道还一直打”，掀起话题。

对于谁是韩国瑜口中的“相公”？连胜文表示，韩国瑜满妙的，他也不知道要怎么打到相公去，但重点是要告诉大家自己要做什么事情，怎说服民众自己有能力，这在所有选举中是最基本的问题，这样的问题去说服民众，民众自然而然会支持。

媒体追问，是否想跳下去打麻将？连胜文听闻后边笑边反问，帮大家倒茶吗？并自嘲他扮演在旁边递茶水、唱歌的角色比较有可能。



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