李彦宏：未来20年对手机依赖越来越低 在家不愿拿手机

据快科技网报道，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏昨天在2019新年特别节目上表示，未来20年人们对手机依赖度会越来越低，会开始依赖人工智能。他称在家里很多时候已经不愿意拿手机了，只要叫一下人工智能就得获得服务。他还表示，自己创业19年，觉得最关键的是要相信自己做的事情是对的，不跟风不动摇。

李彦宏说，过去20年如果说是人们对手机依赖程度越来越高的这20年的话，他觉得未来20年很可能是人们对手机依赖程度越来越低的20年。

他认为，人工智能的技术的发展会使得热门在各种各样的场景，不管是生活也好，工作也好，它在场景本身就有很多传感器，能够股感知人的这种需求。所以，很多时候你就不用再带一个手机在身边。

“我现在已经有这样的体会，就是在家里，很多时候我已经不愿意拿手机了，因为我任何时候有任何需求，我只要叫一下它（小度在家），它就会给我提供我想要的服务。”

李彦宏说，他创业也19年了，其实却是有不少的这种体会，最关键的一点，还是要相信自己做的事情，而这些事情很多时候是别人不一定相信的。尤其是创业，每一个人在创业的过程当中都会遇到困难，都会遇到挫折。如果你不信的话，一遇到困难，一遇到挫折，你就会说也许这条路根本就走不通，他要换一条路，大多数的失败，多时因为自己没有坚持下来。

李彦宏强调：“我希望大家做自己喜欢做的事情，做自己擅长做的事情。认准了就去做，不跟风，不动摇。”

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