受访学者：大陆旨于在台湾谋求自下而上的统一

中共总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上正式提出，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

受访学者表示，这项号召台湾推举代表性人士参与民主协商的倡议，旨在绕过拒绝接受“一中”的民进党政府，通过参与协商的人士谋求从下至上的统一。

习近平在今天上午现场直播的讲话中说，台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。祖国必须统一，也必然统一，这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“实现中华民族伟大复兴”是习近平提出的两个主要主张。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，国际观察人士已从习近平过去的表态看出，他决心在任内实现两岸统一。

针对习近平倡议两岸各政党、各界别推举代表性人士进行协商，时殷弘向本报分析，这个倡议旨在绕过拒绝接受“一中”的民进党政府，尝试通过参与协商的人士谋求从下至上的统一。

时殷弘也注意到，台湾领导人蔡英文在元旦致词中提到大陆在用各种手段影响和左右台湾的政治和社会，民进党政府已经对大陆这方面的工作有所防备，应该会针对北京新提出的民主协商方案出台相应的对策。

清华大学台湾研究院副教授郑振清接受本报访问时则指出，“两制”台湾的方案反映出大陆重视台湾民意，重视台湾作为民主社会，民众对民主协商的需求。

他还注意到，习近平承诺和平统一之后台湾将永保太平，台湾“在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严”。他解读为这是大陆给台湾民众的定心丸，也意味统一后台湾在国际事务的参与度将有所提高。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）





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