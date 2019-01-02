中国公安部长已不再兼任武警第一政委

据《新京报》消息，中国公安边防、警卫部队转改官兵昨日全部换装入警，意味着三大公安现役部队全部改制退出现役。

据悉，随着武警部队改革的深入，公安部长已经不再兼任武警第一政委。

中国人民武装警察部队成立于1982年6月，由国务院、中央军委统一领导。1983年1月25日，国务院任命了武警部队领导人。当时，武警部队设政委，第一任武警政委由中国公安部部长赵苍璧兼任。

1984年起，武警政委改由现役武警警官担任，同时设第一政委，由公安部部长兼任。从第五任公安部长刘复之起，一直到上一任公安部长郭声琨，历任公安部长均兼任武警第一政委。

2017年12月，中共中央印发《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，自2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。《决定》明确，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列。

2018年3月，根据中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，按照军是军、警是警、民是民原则，将列武警部队序列、国务院部门领导管理的现役力量全部退出武警，将国家海洋局领导管理的海警队伍转隶武警部队，将武警部队担负民事属性任务的黄金、森林、水电部队整体移交国家相关职能部门并改编为非现役专业队伍，同时撤收武警部队海关执勤兵力，彻底理顺武警部队领导管理和指挥使用关系。

此前，武警八大警种中，由公安部管理的现役部队有三个，分别是公安消防、边防和警卫部队。2018年10月9日，公安消防部队移交应急管理部，公安消防部队正式退出现役。2019年1月1日，中国公安边防、警卫部队转改官兵集体换装入警，意味着三大公安现役部队改制完成，全部退出现役。

现任公安部长赵克志2017年10月起卸任河北省委书记，开始接手公安部。官方简历显示，2017年10月到2018年3月，赵克志任公安部部长、党委书记；2018年3月全国两会之后，赵克志增加了国务委员、国务院党组成员的职务，同年5月起，又兼任了中央政法委员会副书记。从其简历看，赵克志从未兼任过武警第一政委。而其前任公安部长郭声琨，则在接手公安部的次年兼任武警第一政委。

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