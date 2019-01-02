两岸协商“两制”？周志怀：路是走出来的

中国大陆国家主席习近平今天（2日）在《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表谈话，指出台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴，对此，大陆涉台学者周志怀表示，习近平的讲话，透露其国家统一观，核心是实现民族伟大复兴。至于两岸是否有可能对“两制”展开协商，他举2015年“马习会”为例，称“世界上的路都是走出来的”。

全国台湾研究会常务理事、华中师范大学台湾与东亚研究中心学术委员会主任周志怀今天出席“告台湾同胞书”40周年纪念会，他在会后接受台湾媒体采访。

据台湾《联合报》报道，周志怀表示，习近平的讲话中，他印象最深刻的就是习近平透露出的国家统一观，核心在于实现民族复兴。

他进一步说明，上世纪80年代，美国哥伦比亚广播公司记者华莱士采访邓小平，问为什么中国要实现国家统一，当时邓小平说道，“首先是民族感情的问题”；到了1992年中共十四大，提到的是“实现国家统一是中华民族共同利益所在”，从过去谈民族感情，上升到民族利益；这次习近平谈“民族复兴”，“从民族感情到民族利益到民族复兴，这是一个跃升”，这次讲话集中反映了习近平的国家统一观的核心，就是实现中华民族伟大复兴。

对于习近平提出探索两制新方案，周志怀表示，一国两制提出后，取得非常大的成功，不过该如何在台湾实现？他认为习近平所称可以进行民主协商，他觉得这是非常必要的，台湾各政党都可以一块来谈这问题。

一国两制的方案，两岸是否真有可能协商对话？周志怀说，世界上的路都是走出来的，1979年发表告台湾同胞书，2008实现全面直接三通，1995年江泽民提出欢迎台湾领导人以适当身份方式到大陆走走看看，大陆领导人也愿意受邀至台湾参访，“当时大家都想说两岸领导人真有可能见面吗？不过，到了2015年习马会实现了”。

他表示，路在脚下，靠两岸同胞共同探索，在这基础上，找出大陆跟台湾都能接受的方案，最后才能实现和平统一，而和平统一最符合两岸人民利益。

另一方面，他说，习近平今天提出经济社会融合发展以及心灵契合，这是习近平对台工作的理论创见。他表示，如果要在新时代推动两岸和平发展，推进祖国和平统一，首先要实现经济和社会的融合发展，在心灵契合的基础上，增加两岸、国家的认同，在这种情况下，对于实现国家统一的目标，就会更有信心。

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