杭州将电子烟纳入控烟范围 北京控烟协会会长：建议推广

据《新京报》消息，杭州新版“最严控烟令”——《杭州市公共场所控制吸烟条例》（简称《条例》）昨日起正式实施，其中，电子烟也被纳入禁烟范围。今日（1月2日）北京市控烟协会会长张建枢表示，杭州此次升级控烟令，将电子烟纳入控烟范围在中国“率先走出了一步”，呼吁北京今后在修法中将电子烟纳入控烟范围。

该条例明确规定室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟。其次，《条例》扩大了适用范围，明确规定“吸烟是指吸入、呼出烟草的烟雾或有害电子烟气雾”，因此，禁止吸烟场所不仅禁止点燃烟草制品和吸传统卷烟，也禁止吸电子烟。

“公司办公环境内一直严格控烟，不过关于电子烟也不让吸了，确实还没看到相关提示，可能没那么快。”今日，一位在杭州某互联网公司工作的白领李先生透露，杭州在禁烟方面一直很严格，办公楼里没有吸烟室，楼下户外场设有吸烟区，而且不可以“游烟”（边走边抽），此前室内有人抽电子烟，希望此次控烟令的升级可以落到实处。

此前，吸电子烟是否算吸烟，一直存在争议。北京控烟协会会长张建枢介绍，电子烟如今发展迅速，不燃烧加热型的吸烟新类型不停涌现。但国内外的研究资料表明，电子烟同样存在二手烟危害，比如所含有的尼古丁、芳香剂，还有很多化学添加剂都有害健康，应纳入烟草范围内。

张建枢表示，北京的控烟令是4年前制定，当时电子烟没有如今普及。事实上北京也在呼吁今后在修法中将电子烟纳入控烟范围，但目前还没有到修法阶段。

“我们曾向杭州市人大发布公开信，希望不要保留室内吸烟室”，张建枢介绍，杭州在此次修法时也曾考虑是否要人性化，开设“吸烟室”。但是如此等于给自己留了死角，把控烟设在了一个非常不利的位置。

他进一步解释，如果在室内设有“吸烟室”，理论上达到12级台风的负压才可能隔绝吸烟室烟雾，但是现实中做不到。此外，因为吸烟室要保留独立通风的空间，执法人员要逐一检查吸烟室通道和中央空调是否相连，那么设“吸烟室”则增加了执法难度。

“保留吸烟室看似人性化，实际在执法过程中留了难度，致使有法不依，执法不严，反而是降低了法律的尊严。”张建枢说，虽然目前杭州仍设置缓冲期限制的吸烟场所，比如娱乐、经营性住宿等场所要求划定吸烟区（室），但还是希望可以尽快把过渡期结束。



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