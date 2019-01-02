《中国梦》歌曲首发仪式在河北正定中学举行

据中国网报道，由《中国梦》歌曲首发组委会主办，河北正定中学、深圳市悦丰文化发展有限公司、河北威尼文化传媒有限公司承办的《中国梦》歌曲首发仪式暨蒋开儒“新时代，中国梦·我的梦”演讲前天在河北正定中学举办。中宣部新闻宣传局原副局长武家奉、正定县原副县长何玉、中国著名词作家蒋开儒、深圳市悦丰文化发展有限公司董事长岳晓峰、旅英歌剧女高音歌唱家王蓓蓓、歌手张梓淇、河北正定中学校长周庆、党委书记张海川、威尼集团董事局主席张玉民等嘉宾和河北正定中学师生代表共500余人参加了首发仪式，近8000名在校师生通过现场直播观看了全程活动。

首发仪式上，蒋开儒为出席活动的嘉宾和河北正定中学全校师生作了题为《新时代，中国梦·我的梦》的主题演讲。随后《中国梦》歌曲首发仪式正式启动。《中国梦》歌曲由著名词作家蒋开儒作词，著名音乐人侯德健谱曲，深圳市悦丰文化发展有限公司董事长、知名媒体人、中国梦联盟创始人岳晓峰策划出品。歌曲从发起、创作到推广、传播，前前后后历经近3年时间，在创作团队的精细打磨终于与中国观众见面。

旅英歌剧女高音歌唱家王蓓蓓现场演唱了交响乐版《中国梦》，新锐歌手张梓淇和河北正定中学学生代表薛斯琪演唱了通俗版《中国梦》，两首现场版的《中国梦》将活动推向了高潮。作为河北正定中学学生代表，主办方希望通过薛斯琪上台演唱通俗版《中国梦》，这首歌能在年轻学生一代中唱响，代代传承。

《中国梦》歌曲的策划、出品人岳晓峰在谈到此次活动的初衷和意义时表示，“实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。“中国梦”的本质内涵是实现国家富强、民族复兴、人民幸福、社会和谐。‘不忘初心，牢记使命’，我们相聚在河北正定这个有特殊意义地方，共同拉开唱响《中国梦》的序幕，从正定开始，在全国唱响《中国梦》，具有特别的里程碑意义。”

河北正定中学校长周庆表示，“作为具有千年传承的百年名校，此次活动意义重大，对河北正定中学来说是鼓舞，是激励；对正定中学的学生来说是一次别开生面的爱国主义教育，一次意义非凡的艺术陶冶。”正定中学的师生也深受鼓舞，教师们表示，要牢记教育工作者的初心使命，坚守岗位，用坚定的理念信念感召青年学子，以扎实的学科知识培养学生，为新时代培养更多的建设者和接班人。

正定县原副县长何玉也专门到现场参加了《中国梦》歌曲河北正定首发活动，她现场听到蒋开儒老师的演讲和《中国梦》歌曲之后非常感动，对唱响《中国梦》歌曲非常认可，认为新时代需要这首歌曲，很有必要大力推广。



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