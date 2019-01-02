民进党：不容“外来势力”践踏台湾人民自由意志

台湾执政党民进党今呼吁北京当局正视“中华民国台湾”的存在，并警告绝不容许任何“外来势力”践踏台湾人民的自由意志。

中共总书记、中国大陆国家主席习近平今早在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

民进党发言人何孟桦今午在该党临时中央执行委员会后对此回应指出，习近平的讲话，通篇中只有政党，没有政府，也没有国家。

她说：“这正证明了所谓的九二共识，绝不像过去国民党所称的有各自表述的空间，只剩下一国两制，目的在消灭中华民国。刻意让中华民国消失，而诉求与各政党、社团的直接互动，就是故意忽视了台湾作为一个主权国家的存在，忽视了台湾已经创造了亚洲的经济与民主的奇迹。”

何孟桦也指出，台湾是一个民主自由的国家，有经过民主程序选出的民选政府，任何政党跟社团都不能逾越、取代政府的角色与立场。

针对习近平提到台湾的前途在于国家统一，何孟桦回击，台湾的真正前途，其实在于坚决维护“中华民国台湾”的主权独立地位、坚定捍卫自由民主与人权的国家价值，以及坚持台湾的未来由2300万台湾人民决定。

她说：“现在的中国是一个由中国共产党一党专政的威权独裁国家，台湾人民不会接受任何没有经过国家民主制度的协商。民主进步党也绝不容许任何外来势力践踏台湾人民的自由意志。”（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）

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