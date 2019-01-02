蔡英文：不接受九二共识 绝不接受一国两制

台湾总统蔡英文今天说，台湾人民坚决反对，也绝不接受中国大陆提出的“一国两制”。她呼吁北京当局勇敢踏出民主的脚步，以便了解台湾人民的坚持。

中共总书记、中国大陆国家主席习近平今早在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

昨天才举行新年谈话的蔡英文，今午再次亲上火线，在总统府临时召开记者会，对习近平的讲话作出回应。

蔡英文指出，民进党政府始终没有接受“九二共识”，根本的原因就是北京当局所定义的九二共识，其实就是“一个中国，一国两制”。她说：“今天对岸领导人的谈话，证实了我们的疑虑。在这里，我要重申，台湾绝不会接受一国两制，绝大多数台湾民意也坚决反对一国两制，而这也是台湾共识。”

针对习近平展开民主协商的提议，蔡英文表示，民进党当局也愿意坐下来谈，但台湾作为“民主国家”，凡是涉及两岸间的政治协商、谈判，都必须经过台湾人民的授权与监督，并且经由两岸以政府对政府的模式来进行。她说：“在这个原则之下，没有任何人、任何团体，有权利代表台湾人民去进行政治协商。”

至于习近平念兹在兹的两岸“心灵契合”，蔡英文反酸，心灵契合应该是建立在彼此的相互尊重与理解，建立在两岸政府务实处理有关人民福祉的问题上，例如“眼前十万火急的猪瘟疫情”。她说：“施压国际企业涂改台湾的名称，不会带来心灵契合；买走台湾的邦交国，也不会带来心灵契合；军机、军舰的绕台，更不会带来心灵契合。”

此外，蔡英文也重申新年谈话提出的“四个必须”和“三道防护”的论述。她补充说：“民主价值是台湾人民所珍惜的价值与生活方式，我们也呼吁中国，勇敢踏出民主的脚步，也唯有如此，才能真正理解台湾人的想法与坚持。”

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