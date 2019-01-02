人民币对美元汇率升破6.86关口 创近一个月新高

由于美元走弱，今日（2日）在岸市场和离岸市场，人民帀对美元汇率都双双上涨，盘中均升破6.86关口。

据北青网报道，中国外汇交易中心今天公布人民币对美元汇率中间价为6.8482，创下近一个月新高，较上一交易日(2018年12月28日)上调了150个基点。

今日在岸市场，人民币对美元即期汇率开盘报6.8650，在短暂回落后重新开启一波涨势，震荡走高，一度升破6.85关口。离岸人民币对美元汇率今日也上涨收复6.87关口。截至15:00，在岸、离岸人民币对美元分别报6.8531、6.8630。

2018年全年，人民币对美元中间价累计贬值3290个基点，跌幅逾5.04%，上下振幅高达7362点，创下1994年以来最大纪录。2019年人民币汇率走势会如何？

央行货币政策委员会第四季度例会强调，要综合运用多种货币政策工具，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。

招商证券谢亚轩预计2019年人民币汇率的波动率将进一步上升，以6.72为中枢，在±6%的区间内波动。他指出，2019年美元已是强弩之末，将冲高回落，结束本轮始于2012年的强美元周期。2019年央行可能进一步推动人民币汇率波动率的提升。

谢亚轩认为，提升人民币汇率的波动率带来以下五个方面的积极影响：1、汇率弹性提升有助于分化单边的汇率贬值预期。2、汇率的灵活调整有助于缓解国际资本外流的压力。3、人民币汇率的灵活调整有助于反向溢出效应的发挥。4、人民币汇率弹性的提升有助于加强国际间货币政策协调。5、人民币汇率弹性提升有助于改善中国货币政策的有效性。鉴此，对于人民币汇率而言，“7”这样一个整数点位不应该被视为“禁区”，而更应该视为早晚要打破和丢掉的“枷锁”。

建信金融资产投资有限公司研究主管韩会师则认为，2019年人民币汇率市场调控的主基调是：继续稳定市场预期、促进结售汇市场恢复基本平衡和延续双向波动格局。他预计人民币2019年大幅升值和大幅贬值的概率均较低。

早报订户新闻，更多精彩等着您！