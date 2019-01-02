《环时》社评：两岸和平统一从愿景变为路线图

中共总书记、中国大陆国家主席习近平今早在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

对此，中国官媒《环球时报》今日发表社评称，统一台湾早就可以实现了，中国大陆如果下决心军事解决问题，力量在很早以前就已是充裕的。随着大陆综合实力的提升逐渐变成为坚实的自信，并且落实为具体政策，时至今日，和平统一其实已经在路上。

以下为《环球时报》社评全文：

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平今天发表讲话强调，祖国必须统一，也必然统一，要探索“一国两制”的台湾方案，丰富和平统一实践。

习主席是在纪念大陆《告台湾同胞书》发表40周年大会上发表上述里程碑式讲话的。该讲话围绕两岸和平统一提出了一个系统、壮丽的路线图，包含了促进统一五大方面的创新性建议和具体安排。讲话是对台湾问题一次透彻的战略梳理，是对祖国统一大趋势的纲领性落实和布局。

岁末年初，美国总统特朗普和台湾地区领导人蔡英文都有动作，前者签署了《2018年亚洲再保证倡议法》，其核心是提升美台交流。后者发表新年谈话，表达了类似“一边一国”的主张。但他们的表态和行为都是技术性的，谋求个人及本党一时的政治利益。

台海局势充满了各种声音和动向，虚虚实实，而局势整体上的主导权和主动权已经历史性地掌握在中国大陆这一边，这是观察、研判各种言行的逻辑起点。比如美台在升级关系，蔡英文当局不断有更激进言行，另一方面大陆的促统政策也在落实，了解大趋势才能准确辨认台海局势的方向。

习近平主席在讲话中强调，台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而终结。这是句站在历史高度上的大实话。中国统一，理实而力足，渐呈水到渠成之态势，继续沉浸在大趋势之外枝枝杈杈幻想中的那些人，都将经历幻灭的绝望。

统一台湾早就可以实现了，中国大陆如果下决心军事解决问题，力量在很早以前就已是充裕的。和平统一是祖国统一事业的更高标准，它从一种善意开始，随着大陆综合实力的提升逐渐变成为坚实的自信，并且落实为具体政策，时至今日，和平统一其实已经在路上。

和平统一首先意味着“台独”的实际可能性已经归零。在大陆军事解决台湾问题可以用小时计完成动员和实施的情况下，“台独”无论闹得多欢都已成为幻象。另外“台独”在经济上也越来越不划算，从而失去了对大多数台湾民众的吸引力。“台独”已经退化成迎合台政治体制的一种极端游戏。

和平统一还意味着它是不可阻挡的进程。在过去，怎么对待大陆基本由台当局说了算。如今情况不一样了，台当局搞“去中国化”，台县市当局可以积极拉近当地与大陆的关系，台企业和民众更可来大陆发展，从而形成绕开台当局的两岸民间融合。这种形势在2018年越来越成气候。

台湾人就是中国人，这一认识将被巨大的现实利益铸牢。中国大陆是所有台湾民众的人生大舞台，剥夺人们的这一权利必将在台湾越来越不得人心，也越来越难操作。反和平统一的政治力量很难长期欺骗民众，他们即使一时得到权力，也难以为继。

和平统一不是中华民族的一次苦行，它本质上是中华民族伟大复兴的自然结果，谁也阻挡不了它的瓜熟蒂落。应当说，40年前北京提出和平统一时还只是区别于以往政策的新路线标识，而今天它已随着民族复兴的日益成形而成为现实的愿景。

今天描绘两岸和平统一路线图，可能会让台当局脆弱的心脏感到震动，其实这只是捅破了历史进程中的一层窗户纸。接受光和亮，台湾的政治不应在历史的重要关头像鸵鸟一样，把头扎进沙子里。

当台湾主流政坛的所有力量都抛弃“台独”这块遮羞布的时候，就是台湾社会彻底跟上历史潮流的时候。我们相信那一天将加速到来。

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