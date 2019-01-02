中国教育部：严禁有害APP进入中小学校园 

据中国教育部网站消息，教育部办公厅印发了《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，要求各地采取有效措施，坚决防止有害APP进入中小学校园。

中新社今日（2日）报道，《通知》强调，要开展全面排查，凡发现包含色情暴力、网络游戏、商业广告及违背教育教学规律等内容的APP要立即停止使用，要将涉嫌违法违规的APP、微信公众号报告当地网络信息管理和公安部门查处。要采用多种方式提醒家长慎重安装使用面向中小学生的APP。

《通知》要求，各地要建立学习类APP进校园备案审查制度，按照“凡进必审”“谁选用谁负责”“谁主管谁负责”的原则建立“双审查”责任制，学校首先要把好选用关，对APP的内容、链接、应用功能、信息安全等进行严格审查，并报上级教育主管部门备案审查同意。要确保进入校园的学习类APP内容在思想性、科学性和适宜性等方面符合党的教育方针和立德树人要求，体现素质教育导向。要以“有效服务教育教学、不增加教师工作和学生课业负担”为原则，合理选用APP，严格控制数量，防止影响正常教育教学。进入校园的学习类APP不得向学生收费或由学生支付相关费用。要保障学生信息和数据安全，防止泄露学生隐私。

《通知》指出，各地教育行政部门和中小学校要建立健全日常监管制度，明确监管责任和办法，切实保障进入校园的APP安全健康、科学适宜。今后凡未经备案审查的学习类APP一律禁止在校园内使用，不得在课外统一组织或要求、推荐学生使用未经备案审查的学习类APP。要定期检查、掌握APP内容变动和更新情况，发现有害信息要及时处置。学校和教师不得利用APP发布学生成绩、排名等信息。对违规使用、疏于管理并造成不良影响的教育行政部门、学校和教师要严肃问责。

《通知》要求，各级教育行政部门要会同有关部门加强研究，进一步完善学习类APP内容要求、审查标准和监管办法等，及时总结推广成功经验，逐步建立学习类APP使用管理的长效机制，推进“互联网+教育”，发挥好现代信息技术促进基础教育教学改革的有益作用。

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