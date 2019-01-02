台外交部：中国大陆漠视台湾拒绝“一国两制”坚定态度

对于中国大陆国家主席习近平今发表“告台湾同胞书40周年”谈话，台湾外交部今发表声明表示，谈话欲以“一中原则”、“一国两制”强加于台湾人民，漠视台湾已是受全球赞誉的民主国家的事实，漠视台湾人民拥有决定台湾未来的权利，也漠视台湾人民拒绝“一国两制”的坚定态度。

据《中时电子报》报道，台外交部一向不对两岸议题发表看法，但今罕见发表声明，回应习近平的谈话。台外交部强调，中国大陆政府若无法善待其人民、无法保障其人权、无法让其人民决定政府组成及参与重大政策，甚至严重糟蹋香港这扇“一国两制”的橱窗，中国大陆对台意图必将续遭台湾人民质疑。

台外交部指出，期待国际社会正视台湾已是成熟民主国家、不受中国大陆管辖的事实，并与台湾携手合作，捍卫共享价值，建立以自由、民主、人权为基础的国际秩序。

台外交部说，呼吁国际社会，注意北京当局在卖力说明两岸人民心灵契合的同时，仍加强力道打压台湾人民的正常国际活动，不断对台湾进行军事威胁恫吓。中国大陆这些负面作为严重伤害台湾人民的感情。

台外交部表示，台湾人民的立场与理念相近国家的人民一致，呼吁国际社会继续支持民主台湾，让台湾这座民主灯塔持续照亮亚太地区。

台外交部强调，台湾作为成熟的民主国家，长期以来在国际社会扮演负责任且积极贡献的角色，台湾的“暖实力”也不断透过多元的国际合作、人道援助及NGOs的活力等领域，散发正向、务实及真挚的理想与价值。

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