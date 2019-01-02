涉杀父母的湖南13岁少年大理落网

1月2日，湖南省衡阳市衡南县委宣传部相关负责人证实，当日下午，涉嫌在家中杀死父母的13岁少年罗某在云南大理被抓获。

《新京报》报道，衡南县委宣传部称，12月31日下午6时40分许，衡南县三塘镇学塘村湾塘组发生一起凶杀案，一名13岁少年涉嫌杀害了自己的父母。据衡南县委宣传部工作人员透露，罗某杀死父母后，拿着其父的身份证坐车逃往云南。

1月2日，罗某父母的寿棺停在家里的堂屋正中。村小组组长告诉新京报记者，按照当地风俗，1月3日死者将下葬。新京报记者 段睿超 摄

1月2日下午，嫌疑人罗某的邻居告诉新京报记者，当晚她看完湖南天气预报后，听到罗某的姐姐喊其大伯，“她说‘我能不能在你家睡啊，我爸爸脑壳被打出血了，妈妈被打死了，弟弟跑了’。”

该村民称，她听到罗某的姐姐说，弟弟不跑他不敢出门。

衡南县委宣传部称，接警后，县委县政府高度重视，第一时间组织公安、卫计及当地镇村干部赶赴案发现场组织救治和处置。公安机关初步核查，犯罪嫌疑人罗某2005年出生（现年13岁），系三塘镇华星学校初一在读学生，因家庭纠纷用锤子先后将其母亲谭某花（现年45岁，系先天性弱智）、父亲罗某春（现年51岁）锤伤后，逃逸现场。经全力抢救，伤者谭某花、罗某春因伤势过重死亡。

目前，公安机关正在全力侦破缉拿犯罪嫌疑人，当地党委政府已安排专人负责死者家属的安抚工作，善后工作正在有条不紊进行。



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