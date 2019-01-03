习近平提“一国两制” 台六都市长反应不同调

中国大陆国家主席习近平提出以“一国两制”为方针推进两岸统一进程， 蓝绿六都市长昨日（2日）反应不一，高雄、台中、新北都强调未来务实推动两岸城市交流，桃园、台南表示会遵循中央立场；台北市长柯文哲以“明天统一回答”回应。

据台湾《经济日报》报道，高雄市长韩国瑜表示，他一贯主张在中华民国宪法、两岸人民关系条例架构下，两岸交流应秉持九二共识原则。高雄市政府未来将积极推动两岸城市交流，多重视民生议题，避免陷入无止境的意识形态斗争，这才是负责任的地方政府，才能为两岸人民创造最大利益。

新北市长侯友宜表示，他支持两岸和平发展，以更多交流增加互信，他之前就说过会用更开阔、务实的心胸推动和对岸城市交流；他曾率团至厦门、南京、苏州和香港推广新北旅游和销售农产品，未来上海、厦门、福州和深圳都是重点交流对象。

台中市长卢秀燕说，两岸需要更多理解、包容、耐心，为了台中发展和市民福祉，台中会选择继续扩大和深化城市交流；过去四年台中和对岸城市交流几乎停摆，现在要重新开始，希望跟多一些大陆城市交流，希望中央协助，不要因为政治立场反对。

民进党籍桃园市长郑文灿表示，九二共识并不是台湾经由民主程序认可政府之间的共识，他向来主张两岸之间要交流、对话、维持制度性协商，让两岸关系朝向更善意、和平、稳定方向发展。目前两岸困局在于北京政府不愿意正视中华民国台湾的存在，让正常对话无法开展，习近平谈话仍然在一国两制与九二共识框架内，要取得创造性的突破并不容易。

台南市长黄伟哲表示，两岸事务属于中央层级范畴，地方政府应遵循中央立场，他认同蔡英文的“四个必须”，就如蔡英文说的，若连猪瘟防疫都无法合作，哪来的两岸一家亲？不过他重申“政治零分，经济一百分”，不会排斥到大陆替农渔民行销。

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