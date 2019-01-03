迈瑞深陷"解约门"：研发应届生岗位 遭大规模强制解雇

中国医疗器材大厂迈瑞医疗日前被曝各校招站点陆续解散群，超过200名早先拿到预先录用的应届毕业生被强制解约，涉及北京理工大学、华南理工大学等四十余所高校。多位涉及人员解约的学校也表示，对于已经签了三方的解约行为，需要与高校联系，而截至2019年1月2日晚间，仍未收到信息。

据21世纪经济报道消息，2018年12月28日开始，有学生接到电话说因为迈瑞公司业务调整，决定解除合约，让学生把银行卡号发到指定邮箱，元旦过后会发解约函，解除此前双方签订的第三方协议，并承诺支付违约金5000元（人民币，下同，约1000千新元）。甚至有的同学前一天收到电话，第二天就收到了解约函。1月2日元旦后开盘首日，迈瑞医疗下跌4.98%，报103.78元/股。

对此迈瑞方面表示：“首先，对于此次事件，我们深表歉意。目前，公司正在积极跟进事态进展、了解详细情况，后续公司将会按照相关法规妥善处理相关事宜，给学生们一个满意答复。其次，目前需要更多有丰富行业或专业经验的社招人才而非应届毕业生，所以取消了部分原定明年秋季入司的合同并进行赔偿。社招正常进行，对公司经营没有影响。业务现状符合预期。”

针对预计增加多少社会人员招聘，在哪些部门任职，针对现在200人的解约规模是否会进一步扩大以及后续公司架构如何调整等其他问题，迈瑞方面截至发稿时仍未对21世纪经济报道做出回复。

迈瑞医疗作为中国医疗器械龙头企业，此次解约门波及的岗位多为研发类岗位。

“西安理工大学15个签约迈瑞的全部被解约了。应聘的都是软件开发工程师，软件测试，机械开发等研发岗位。此次解约大多数是研发岗，少数市场岗位，研究生为主。”一位2018年研三的应届毕业生李鹏（化名）说。

根据其校招官网信息披露，迈瑞医疗2018年9月份开始在中国9个省份开展校园招聘宣讲会，招聘研发类、营销类、用户服务类、供应链类、职能类岗位。

根据学生在群内不完全统计，解约应届生人数超过250人。其中西安解约比例达到60%以上，广深解约比例57%以上。

据报道，巨大的研发与并购投入，使迈瑞医疗跻身中国医疗器械领域规模最大企业之一，但从产能与销售角度看来，其已经走过阶段性成长巅峰。一直以来号称要进行全面进口替代的迈瑞医疗，在全球市场的表现也不乐观。

“迈瑞此前校招宣讲的信息是，研发类软件工程师硕士应届生月工资达到12500起，年收入预计20万起。公司实际给出的offer也差不多是这个数字。本科生年收入预计17万起。北京、上海、深圳以外的城市月收入下浮1000元左右。”一位刚拿到过迈瑞offer的学生张立（化名）说。

“最主要的是现在已经过了找工作的最佳时间，好公司已经基本招满了。春招不一定有好公司也不一定有对口的岗位。当时我也是拒了好几家公司的offer，选择了迈瑞。9月底就收到了迈瑞的offer。签的时候也是顶着家里的压力，家里希望我能离家近一点，稳定一点。当时觉得迈瑞发展不错，有前途，虽然离家远要去深圳，但是为了理想和未来，背井离乡。这几天一直没告诉家里，妈妈看到了新闻，才跟家里坦白。”张立补充道。

也有学生对于闪电解约表示不了解，公司在去年12月冬至还正常进行了迎新，年底却突然大规模解约颇为蹊跷。

错失秋招的黄金期之后，对被强制解约的毕业生来说损失惨重。而根据目前情况，学生只能获得5000元的赔偿金。

早报订户新闻，更多精彩等着您！