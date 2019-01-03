中国驻加拿大使领馆实施生物识别签证

据中新网报道，自2019年1月1日起，中国驻加拿大使领馆已委托中国签证申请服务中心，对包括加拿大公民在内的全部申请中国签证人员留存十指指纹并颁发生物识别签证。

中国驻加拿大大使馆1月2日发出中英文通告表示，根据中国有关法规和对等原则采取上述措施。使馆同时提醒，在加拿大申请中国签证人员需网上在线填写电子签证申请表并预约。

中国驻加使馆表示，生物识别签证是国际发展趋势，近年来已在全世界范围内快速普及。加拿大已自2018年12月31日起在中国实施生物识别签证，对申请赴加签证的中国公民留存指纹。

使馆强调，生物识别签证是中国完善对申签人个人信息采集的一种技术手段，未提高申请中国签证的政策门槛。中方一向致力于提高中外人员往来的便利化水平，欢迎外国人来华并愿为此提供一切必要的签证便利。

中国驻多伦多、蒙特利尔、卡尔加里等总领馆也已在各自网站发出对在加申请中国签证人员留存指纹的通知。

根据相关要求，部分签证申请人员可免予采集指纹，包括：未满14周岁或超过70周岁人员；国家元首或政府首脑及其随行家庭成员；符合中国外交、公务、礼遇签证审发条件人员；赴驻华使领馆常驻人员及其随任配偶、父母和未成年子女；5年内持同本护照在同一中国使领馆(或签证申请中心)申办签证并采集过指纹的人员；十指手指均残缺或十指指纹均无法留存的人员。

使领馆的通知提醒，申请人须亲自前往签证申请中心留取指纹。伪造指纹或由他人冒充留取指纹，将导致被拒绝进入中国境内，且申请人须承担由此产生的一切后果。

加拿大从2018年末开始要求来自亚洲、亚太地区及美洲国家的绝大部分加拿大入境签证申请者提供生物识别信息。在此5个月前，这项要求已覆盖到欧洲、非洲和中东国家。加方称，会在尊重隐私法等法律法规的前提下，与美国、英国、澳大利亚和新西兰共享相关生物识别信息。



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