习近平对台谈话 美学者：两岸协商制度 排除台湾中央政府

中国大陆国家主席习近平昨日发表对台谈话，拋出“习五点”，提出探索“两制台湾方案”。对此，美国戴维森学院政治学教授任雪丽（Shelley Rigger）分析，习近平这番话的对象也包括美国政府，目的之一是确保美国政府谨慎处理台湾问题。

据《联合报》报道，对于习近平倡议两岸各政党、各界推举代表性人士，就两岸关系开展协商，任雪丽指出，北京显然希望能建立起在协商过程中能排除台湾中央政府的两岸制度。

至于对两岸关系的影响，任雪丽表示，目前的僵局很可能会持续下去，也可预期北京将继续对台施压，尤其是对台湾总统蔡英文，不过并未听到习近平有任何暗示将大幅增加施压的言论。

美国在台协会（ AIT）台北办事处前处长包道格（Douglas Paal）也认为中国大陆会继续冷淡对待民进党政府，而民进党领导阶层不会屈服于压力。

不过，包道格与任雪丽都认为，习近平对台谈话，以及台湾总统蔡英文的回应，都是分別重申并强化现有的立场，并没有太多新内容。

任雪丽说，没有太多新内容或许是件好事，由于现在双方都不太可能做出积极让步，所以任何新内容都可能是负面的。

任雪丽称，美国政府是习近平谈话的主要受众之一，中方官员相当担心台湾问题会被卷入美中经贸紧张局势，也担心美方支持台湾的举措，包括《台湾旅行法》。

任雪丽指出，习近平发表对台谈话目的之一是为确保美国政府谨慎处理台湾问题，尤其特朗普政府的不可预测性，让中方认为，现在对台湾问题明确表态格外重要。

蔡英文昨日也举行记者会表示，台湾绝不会接受“一国两制”；民主国家及两岸政治协商、谈判，都必须经过人民授权与监督，并以政府对政府的模式进行。

早报订户新闻，更多精彩等着您！