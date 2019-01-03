美国代理国防部长称需要特别注意中国

据路透社报道，美国国防部一位官员称，代理国防部长沙纳汉(Patrick Shanahan)周三发表讲话称，要重点关注“中国、中国、中国”，尽管美国正在同叙利亚和阿富汗激进分子作战。

沙纳汉的这番讲话是在他接替马蒂斯出任国防部长后首次与美军各部官员会面时发表的。马蒂斯因为与美国总统特朗普在政策方面意见不合而辞职，已于周一离任。

提供消息的美国官员要求匿名，也未具体说明沙纳汉对于中国的看法，抑或是他在会上是否给出其它指示。

其他官员称沙纳汉主张五角大楼对中国要立场强硬。2018年美国国防战略把中国定性为战略竞争者。

五角大楼曾表示，他在制定这一战略的过程中发挥了重要作用。该战略把中国和俄罗斯列为主要威胁，称他们希望“构建一个符合他们专制模式的世界”。

该战略报告称：“与中国和俄罗斯的长期战略竞争是国防部的首要任务，这需要增加并持续投资。”

上述国防部官员称，沙纳汉要求五角大楼领导层遵照文件的指导意见，尤其是有关中国的部分。

“尽管我们聚焦持续中的军事行动，但代理防长沙纳汉告诉团队要谨记中国、中国、中国。”该名官员称。

特朗普上任以来，贸易战和对于台湾及南中国海问题的歧见，已令美中两大经济体间的关系降至新低。

沙纳汉曾担任波音高管，此前是马蒂斯的副手。目前不清楚他将代理国防部长之职多久。在马蒂斯突然辞职后，特朗普要找到一位能获得参议院批准的国防部长人选，可能面临苦战。

几位被外界盛传对该职位有兴趣的人选，近几日已表明无意担任国防部长，其中有些人是公开地表态。马蒂斯在国防部备受敬重，并受到两党支持。他于12月31日离职。

特朗普承认沙纳汉可能代理较长时间。国防部似乎正采取行动做好长期准备，包括提名国防部监查官诺奎斯特(David Norquist)暂行副国防部长之职，并保留原有职务。





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