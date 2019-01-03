中国2019年车市或现零增长

2018年的中国汽车市场备受业界关注，因为或将出现自1990年以来的首次负增长。中国汽车工业协会（简称“中汽协”）预计，2018年全年汽车市场销量约为2800万辆，将呈现3%的下滑幅度。

据《新京报》消息，公开数据显示，2017年中国汽车市场累计销量为2887.89万辆，同比微增3.04%；2018年上半年中国汽车市场累计销量同比增长5.57%。但从2018年下半年开始，中国汽车市场急转直下，截至2018年11月末已经连续5个月销量呈现负增长。

中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树2018年12月28日表示，“2018年乘用车市场整体情况严峻，下滑较严重，实际上符合高销量和高基数下的波动预期，但整体来看还是受到了诸多因素的影响。不过还是要对未来车市的增长有信心，虽然市场情况严峻，但中国汽车市场的增长量并未触及天花板。”

中汽协数据显示，2018年1-11月中国汽车市场累计销量为2542万辆，同比下滑1.7%。其中乘用车市场1-11月累计销量为2147.8万辆，同比下滑2.8%；商用车市场1-11月累计销量为394.2万辆，同比增长5%。尽管商用车市场稳健增长，但由于基数远小于乘用车市场，并没有起到明显的拉动作用。

2018年的最后一个月中国汽车市场也没有回暖，由于历史高基数因素以及连续5个月同比负增长的影响，车市增长承压明显。中国乘用车市场信息联席会的数据显示，12月的前三个星期中国汽车市场乘用车零售销量同比下滑35%。在业内人士看来，2018年汽车市场年度负增长已成定局，这也就意味着中国汽车市场的年度销量将出现自1990年至今28年来的首次负增长。

值得注意的是，在中国汽车市场销量下滑的大环境下，自主品牌的市场份额也出现下滑。2018年1-11月，自主品牌累计销量为900万辆，同比下滑6%，市场份额同比下滑1.5%至41.9%。

自主品牌销量下滑的主要原因之一在于SUV车型销量的下滑。众所周知，SUV车型是自主品牌销量增长的利器，也一直是中国汽车市场销量增长护航的主要拉动力，但今年SUV热潮渐退。乘联会数据显示，从2018年6月开始SUV车型单月销量下滑，1-11月累计销量为855.8万辆，同比下滑3.7%，这也直接导致中国汽车市场销量的下滑。

市场整体销量失速的背景下，大部分车企的销量数据也不乐观。据统计，截至2018年末只有两成多的车企或将完成年销量目标，部分车企销量呈现下滑趋势。如海马汽车1-11月累计销量6.2万辆，同比暴跌49.8%。

经销商同样没有逃脱车市寒冬的洗礼。2018年1月经销商低迷开局，库存预警指数远高于警戒线。不仅如此，2018年连续11个月经销商库存预警指数都在荣枯线之上，11月已经有东风标致、东风雷诺等21个品牌库存深度超过2个月，经销商去库存压力剧增。

2018年7月，中国汽车市场销量开启负增长的模式。业内认为，在连续近30年的高速增长状态下，中国汽车市场的渗透率已接近饱和，呈现平稳状态，汽车市场进入到存量时代。

在崔东树看来，影响销量下滑的因素很多，最核心的一点在于2015年-2017年连续3年第四季度销量偏高，形成高基数，而2018年第四季度销量需要面临此前连续3年的高基数，承压明显。此外他认为购房挤压了购车消费，房地产行业的高速增长说明消费者的债务负担在加剧，从而导致购车欲望降低，进一步也会影响到车市的销量情况。

此外，MobData分析师认为，此前购置税减半实际上透支了2018年的消费能力，导致消费者购买力支撑不足。“在购置税调整阶段一定会对汽车销量造成消极影响，除了影响车企本身，最大的影响就是直接与终端接触的经销商。”一位业内证券分析师表示。

同时，公开数据显示，2018年1-11月，豪华车市场累计销量同比增长10.6%。消费升级利弊相生，一方面可以促进豪华车市场的销量增长，但另一方面也影响到了中低端汽车市场的销量情况。

除了这些因素，在业内人士看来，二手车市场的繁荣也是影响因素之一，2018年二手车市场突破1000万辆，市场增速快，必然会影响到新车市场。另外，地方的机动车限购政策对汽车市场的打击也很明显，直接降低了消费者的购买激情；而经济的下行压力、共享出行的兴起、股市低迷、中美贸易摩擦等外界因素的不断叠加也加大了汽车市场的压力。

乘联会和威尔森的联合预测，2018年车市的低迷下滑状态或将延续到2019年1月，汽车市场零售销量将持续走低，经销商库存压力上升。

尽管如此，中汽协强调虽然目前中国汽车市场低迷，呈现负增长，但这属于消费提前透支下的回落，不建议出台短期内的刺激政策。事实上，国家层面也并没有为了刺激消费而再次推进购置税减半的优惠政策。2018年12月29日《中国车辆购置税法》通过审议，将于2019年7月1日正式实施，车辆购置税的税率为10%。上述分析师认为，“这表明国家层面将鼓励市场回归市场竞争的本质，形成良性的发展，不再通过优惠政策刺激消费。”

工信部副部长辛国斌此前曾表示，从目前形势来看，中国汽车市场低增长或将是未来发展的常态。中汽协预测2019年中国汽车市场销量约为2800万辆，与2018年持平，也就是呈现零增长状态。

如同MobData分析师认为的一样，2019年汽车市场将进入淘汰赛，车市将在长时间内面临中小周期的波动，不会出现大幅度的滑落，2019年车市或将呈现企稳的状态，但低增长或将持续一段时间。而在优惠政策、限行等因素影响下，新能源汽车将继续“一枝独秀”，或成为中国汽车市场销量增长的新拉动力。

实际上，无论是中汽协还是崔东树都认为中国汽车市场的前景依旧光明，虽然2018年销量出现负增长，但总体而言销量并未触及天花板。马自达（中国）企业管理有限公司董事长渡部宣彦表示，中国汽车市场总体基数还是很庞大，中国市场仍然会继续保持全球最大汽车市场的地位，相信中国车市会稳步增长。

早报订户新闻，更多精彩等着您！