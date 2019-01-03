习近平提“两制台湾方案” 柯文哲：不被台湾主流民意接受

中国大陆发表《告台湾同胞书》今年满40周年，大陆最高领导人习近平昨进行讲话时一再强调“国家统一”，并首度提出探索“两制台湾方案”。台湾总统蔡英文随即召开记者会回应，强调台湾绝不会接受“一国两制”，绝大多数台湾民意也坚决反对，这也是台湾共识。

据《自由时报》报道，台北市长柯文哲今天上午在市长室外接受媒体联访，对于习近平谈话是否极统，且时间点已经排出来了？柯文哲表示，只能说了解习近平的立场，但他还是坚持两岸关系是五个互相，互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。

至于蔡英文回应指两岸是中央职权，是否没有释出善意？柯文哲说，对他而言，陆委会也说两岸关系是中央职权，所以台北市长也不用去讲太多，还是用中央当基调，再去调整。

据报道，总计习近平昨日的谈话中，一共说了“两岸同胞都是中国人”、“中国人不打中国人”、“台胞要做堂堂正正中国人”、“中国人帮中国人”、“中国人的事要由中国人来决定”，似乎都隐含“两岸一家亲”概念。

谈到“两岸一家亲”是否已经成为新的通关密语，柯文哲表示“还好啦！”他指出，“两岸一家亲”比较没有涉及政治层面，这就是一种释出善意，城市交流的层面。

而习近平在谈话中首度提出探索“两制台湾方案”，会不会因此害了国民党？柯文哲直言“目前习近平的说法还没有被台湾主流意见接受”，他认为双方离心灵契合还有一点距离。

媒体追问是哪一部分或哪一句话没有被主流民意接受？柯文哲只说：“整个大意上看来是这样。”没有多做回应。

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