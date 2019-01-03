《人民日报》：66名台湾人在厦门担任社区主任助理

据《人民日报》海外版报道，目前福建全省已吸引实习就业创业台湾青年1.9万多名，位居大陆各省份前列。数百名台湾医师、教师在福建就业，同时台湾人积极参与福建各地公共事务管理，平潭日前更首创聘请台湾村里长担任村（居）委会执行主任，厦门共有66名台湾人担任社区主任助理。

在2018年12月27日的福建省“台商台胞服务年”活动情况新闻发布会上，福建省台港澳办副主任钟志刚说，2018年初启动的这一活动取得了积极成效。

钟志刚说，福建率先推动台商台湾人实现基本“同等待遇”。福建省卫计委优化台湾人来闽执业管理服务，截至2018年10月底，台湾医师被认定具有大陆医师资格374人，取得大陆医师资格已在闽注册台湾医师325人，台湾医师在闽短期执业210人。福建省人社厅支持在闽工作台胞参评福建省各类荣誉称号，2018年有5名在闽台湾人获评为福建省劳动模范，2名在闽台湾青年获得福建省青年五四奖章，1名在闽高校任教的台湾人获评福建省杰出人民教师。

泉州台商投资区成立福建省首个台资企业工会联合会，漳州在全省率先设立“台资企业职工服务站”窗口。平潭在大陆首创聘请台湾村里长担任村（居）委会执行主任参与村居管理，已有8名台湾村里长担任9个村（居）委会执行主任。

福州市台办调研员许春保说，福州推动市台协设立人才专家委员会，邀请90多名台籍高校教师及在大陆企业服务的台湾人才加入。2018年以来，福州落实各类创业就业补贴，对已引进就业、实习实训的台湾青年人才发放相关奖金、补贴623.2万元（人民币）。

许春保说，福州积极引进台湾人才，目前已有约170名台湾教师在榕高校任职。目前，在福州市社保中心参保的台湾人员共548人。259名台湾人参加福州市职工医保、生育保险；741名台湾人参加福州市城乡居民医保。

厦门市台办副主任谢永福说，厦门为台湾人在厦居住生活提供便利，1133名65岁以上台籍民众办理敬老卡享受市内公共交通等优惠；5000余名在厦台籍人士申办台湾居民居住证。

据介绍，厦门开设了福建省首家对台人才服务中心——思明区台湾人才服务中心；已有800余家台商个体工商户在厦经营，百余名台湾教师在厦门任教，184名台籍空姐入职厦门航空；6家台籍人士个体诊所获批；66名台湾人担任社区主任助理。台生可在厦申请奖学金的政策也已出台。



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