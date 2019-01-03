林浊水：2020蔡英文必输 妇孺皆知

台湾总统府资政吴澧培、总统府前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师和中研院前院长李远哲今发出公开信，呼吁总统蔡英文不要参选连任。民进党新潮流元老、前立委林浊水受访表示，蔡英文参选2020一定落选，“妇孺皆知”，这还要由已经退休这么久的老人家来提醒，是民进党很大的问题。对于外界解读这是“独派逼宫”，林浊水反问，蔡英文必输，有何逼宫可言？

据联合新闻网报道，林浊水说，吴澧培等四人长期支持民进党与本土政权，立场毋庸置疑，这些人点出蔡英文竞选连任一定落选的问题，是妇孺皆知，为何妇孺皆知的问题，不是民进党当权派所在意的，还需要这几位老人家出来提醒，这很悲哀。

林浊水指出，公开信中也呼吁让行政院成为最高行政机关来运作，这是回归宪法文本的做法，然而这些连署人多半都曾在美国求学，竟然对总统制倾向保留，他认为，与2000年以后台湾总统揽权运作，造成长达18年的宪政灾难有关。林浊水说，长期民调趋势来看，“恢复阁揆同意权”都有强烈民意支持基础，但却不是民进党当权派的主张。

林浊水说，现在党内有人愿意提出对制度的检讨、对蔡英文的看法，必然会对社会造成震撼，他更关注的是，若制度的检讨能够及时，让宪法运作回归到双首长制（总统作为国家主权捍卫者的象征，以及政党竞争中的仲裁者，内阁总理则是政府领导者），民进党才有一搏机会。

林浊水说，民进党能否在他们呼吁后振衰起敝，难度很高；即便呼吁成功，民进党当权派也有所觉悟，顺势推动体制改革，这个震撼对社会有号召力，也会对民进党产生加分，但是能否帮助民进党的总统候选人当选，他说：“蔡英文竞选固然注定绝望，其他人的希望也不是这么高。”

林浊水说，若蔡英文坚持参选到底，就是将国会多数与执政权拱手让人，“立委席次可能是个位数”。若是其他人参选，至少在国会席次上依然会有比较像样的收获，进一步总统得票也会更有竞争力。

林浊水认为，关键在宪政调整的剧烈冲击要让外界有感，若民进党始终不愿面对宪政运作的问题，纵使蔡英文愿意大方、不引起争端地让行政院长赖清德参选2020总统，赖的选举几乎也是必败。有宪政大调整，竞争力应当会有相当程度的上升，民进党才有一搏机会。他也呼吁，在修宪之前，民进党必须先建立党内信任投票的机制，让阁揆获得民意支持，才能顺利执政。

对于外界认为这封信代表“独派逼宫”，林浊水说，逼宫是封建时代用语，且逻辑不通，因为“逼宫必须是2020总统是蔡英文的，把蔡逼下去换成我来当，2020的总统蔡英文必输，有什么逼宫可言。”



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