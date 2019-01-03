据《新京报》消息，苹果CEO库克今日发布致投资者的一封信，信中对2019财年第一季度的业绩做出预期，营收约为840亿美元（约1148亿新元），毛利率约为38%，营运费用为87亿美元。2019财年第一季度营收将低于本季度的最初指导。预期在本季度末将保持约1300亿美元的净现金。

库克说，导致苹果公司下调营收指导的原因有两个，第一，本季度推出的新产品数量前所未有，并预期供应制约将限制苹果某些产品在第一季度的销售量。Apple Watch Series 4和iPad Pro的销售量在本季度受到限制。AirPods和MacBook Air的销售量也受到限制。第二，预期某些新兴市场将出现经济疲软。事实证明，这一影响要显著高于苹果的预期。

库克在信中写道，虽然预期在某些关键新兴市场会面临一些挑战，但并未预见到经济衰退的程度，尤其是在大中华地区。事实上，苹果大部分营收都不及公司给出的指导，苹果全球营收同比下降超过100%，数据不及预期主要发生在大中华区的iPhone、Mac和iPad业绩上。

信中还提到，中国的经济在2018年下半年开始放缓。政府发布的9月份季度GDP增长处于25年来第二低位。库克认为，中国的经济环境将进一步受到未来形势的影响。随着不确定性的增加继续对金融市场发力，消费者势必也会受到影响。随着这一季度接近尾声，苹果在中国的零售店客流量和渠道合作伙伴数量均有所下降。市场数据显示，大中华区智能手机市场萎缩尤其显著。

iPhone一直是苹果公司的主要收入来源，因此iPhone业务的表现也至关重要。库克在信中写道，iPhone更新换代次数低于预期。iPhone营收低于预期（主要是大中华区的营收低于预期）导致苹果本季度的营收低于原先的指导，并很大程度上使得苹果的全年营收同比下降。事实上，iPhone之外的类别（服务、Mac、iPad、可穿戴设备/家庭/配件等）的总体年同比增长19%。

在一些发达市场上，iPhone的更新换代也不及苹果的预期那般强劲。尽管某些市场上的宏观经济挑战是导致这一趋势的关键因素，苹果认为还有其它因素亦对iPhone业绩产生广泛影响，包括消费者需要适应运营商补贴的减少，与美元强势挂钩的价格上涨，以及部分消费者利用iPhone电池更换价格大幅下降的这一优势。

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