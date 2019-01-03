蓝营市议员批李远哲没资格说“鬼话”

据台湾《苹果日报》报道，绿营大佬合力登广告，要力劝蔡英文不要竞选2020年连任，被外界描述“逼宫”。这样的做法，看似连对手都看不下去。前总统府发言人、现任北市议员罗智强在社交网站发文酸李远哲“你没资格说这种鬼话”。

罗智强今天（3日）在面簿写道：“李远哲等人，要蔡英文退选2020，政治自戕以谢国人。这次我要帮蔡英文说点话。李远哲，你没资格说这种鬼话。”

罗智强提出两点看法：“蔡英文2018年大败，不是因为蔡英文没听独派的话，而是蔡英文太听李远哲等独派的话，大搞仇中、恐中、反中、敌中，压垮台湾生存发展之路，人民愤怒的是蔡英文心中只有李远哲等独派的威迫恐吓，却没有勇气智慧以台湾人民的生存生计为先为念。”

罗智强再提第二点“蔡英文2018年大败的‘起点’，就是李远哲等一帮独派，绑架蔡英文，迫使蔡英文粗暴拔管，践踏大学自治，掀起了漫天民怒，如果蔡英文是该斩的傀儡，李远哲等人就是蔡英文的背后灵、操偶师，这些人比蔡英文更该下政治的十八层地狱。”

罗智强最后也说自己要对蔡英文喊话：“而我也要回头对蔡英文说一句，看看李远哲等人出刀之狠辣，妳会不会后悔，这几年若妳有勇气向这些背后灵说不，真心以台湾人民福祉为念，真真正正的做一些福国益民的事，今天岂有如此凄凉之景？”

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