蔡英文：要选不选不是谁说了算

据台湾《联合报》报道，总统府资政吴澧培、总统府前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲今天（3日）呼吁台湾总统蔡英文放弃2020年连任。总统府发言人黄重谚上午转述蔡英文的想法，称如何守住台湾主权，才是当前台湾最严肃的课题，至于“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了”。

黄重谚说，蔡英文今早得知这项消息后有几项想法。总统应该为台湾人民而奋斗，不是为自己的权位。当中国大陆把一国两制端到台湾的大门口，要强迫台湾人吞下去时，如何守住台湾主权、守住民主生活方式，让全世界看见台湾人民的意志与坚持，才是当前台湾最严肃的课题，也是她做一个民选总统责无旁贷的责任。

黄重谚表示，蔡英文认为，捍卫台湾，她不曾在压力下低头过。只要她当总统的一天，“我绝对会挡住所有压力”，台湾不会接受九二共识、一国两制。人民用选票托付她，就是要她捍卫台湾，她会坚守她的岗位，用尽每一分的力气。

黄重谚转述，对于这些前辈们，蔡英文希望他们能够真正去了解，台湾所面临的艰难处境，以及事情的轻重缓急。民进党提名谁，台湾人民选择谁，都有民主机制做最好的决定。“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了。”

至于四位亲绿大老发布公开信前府方是否知情，黄重谚说，大概知道有几位老先生有这样的看法，应该也有一些各方面的沟通。

除此之外，民进党籍桃园市长郑文灿也发言称，总统选举还有一年一个月，相信党会有智慧、周延审慎来处理。他认为，选务不适合用喊话方式说“谁能选谁不能选”，但相信党会尊重，并了解其诉求重点。

郑文灿说，现在距离总统选举还有一年一个月，他相信党会有智慧、非常周延审慎来考虑总统的选务，事实上总统的选务要经过初选阶段，一定会有这个各种意见表达，“所以我想现在喊话说，谁能选谁不能选，还有点早”，毕竟现在总统的任期还有一年半。他认为，现阶段政务要革新，要大破大立、贴近民意，拼经济拼建设顾民生顾台湾，应是现在革新方向。

郑文灿说，政务革新之后，再来是党务的重建。他认为，党务不应该只是办理党务，应要搜集各方民意作为执政的辅佐，并称透过这次党的改组再造，应该会让大家能够重新找到自己的基础。

郑文灿说，政务与党务之后，第三才是选务的安排，毕竟这个选务的安排应该会落在今年的上半年，由于还有一段时间。他认为，选务需要用智慧周延考虑，并不适合用喊话的方式，说谁能选谁能不选，不过各种意见都会尊重，但相信党会去了解他们诉求的重点在哪里。

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