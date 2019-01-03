《中国金融》杂志：去年第四季GDP长预计低于6.5%

据路透社报道，由中国央行主管的《中国金融》杂志2019年第一期“卷首语”文章称，从月度推进数据看，中国经济下滑的趋势还在持续，势头有所加大，2018年四季度GDP增长预计大概率低于6.5%。

这篇由该杂志主编蒋万进撰写的文章称，尽管2015年以来中央一直在推进供给侧结构性改革，从目前经济面临的处境看，减税尤其是企业减税的幅度还远远不够；企业增值税应进一步改革，大幅度下调税率。

文章称：“当前，受中美贸易摩擦、某些一刀切政策以及一些部门不担当作为等因素的影响，我国经济下行压力有所加大，长期积累的风险有所暴露，中小企业经营难度加大，经济效益下滑。”文章也指出：“体现在宏观经济运行上，就是季度GDP增幅逐季下降。”

文章指出，从目前经济运行情况看，企业尤其是中小企业经营仍然比较困难，经济效益大幅度下降，关门裁员现象非常普遍，企业员工收入增长受到很大制约。目前，中国企业所得税的税负水平并不高，高的主要是全面营改增后的增值税税率。

文章称：“通过大力改革我国的增值税体制，可以有效改善我国绝大多数企业的经营状况，提高其盈利能力，增强其商业可持续性，进而增加企业的投资能力。”

中国2018年三季度国内生产总值(GDP)同比增速降至6.5%的九年半低位，创2009年一季度以来最低水平。中国国家统计局定于2019年1月21日公布2018年四季度GDP数据。

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