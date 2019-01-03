天津支持金融机构落户发展 最高补助5000万元

据新华社报道，天津市人民政府办公厅近日印发的《关于支持金融机构和金融人才在津发展的政策措施》明确表示，支持金融机构落户发展，最高补助5000万元（人民币，下同，约1000万新元）。

天津市提出，对在本市新设立或者迁入本市的法人金融机构，根据实收资本给予一定补助，其中实收资本2亿元（含）以下的部分，按照4%给予补助；2亿元至10亿元（含）的部分，按照2%给予补助；超过10亿元的部分，按照1%给予补助；补助额度最高不超过5000万元。

上述法人金融机构在本市新购或者新建的自用办公用房，按每平方米1000元的标准给予一次性补助，最高不超过1000万元；租赁自用办公用房的，前两年每年按照租金的50%给予补助，后三年每年按照租金的25%给予补助。对已在本市设立的法人金融机构，通过增资扩股等方式增加实收资本的，按照年度增资总额的0.5%给予补助，最高不超过1000万元。

天津市还提出，对在本市新设立或者迁入本市的金融机构一级分支机构，给予一次性资金补助200万元。上述金融机构一级分支机构，在本市新购或者新建的自用办公用房，按照每平方米1000元的标准给予一次性补助，最高不超过500万元；租赁自用办公用房的，三年内每年按照租金的30%给予补助。

为加大金融基础设施建设力度，营造良好金融发展环境，天津市还规定，对在本市新设立或者迁入本市的全国性金融基础设施，给予一次性资金补助2000万元。对在本市新设立或者迁入本市的全国性金融领域行业组织，给予一次性资金补助200万元。



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