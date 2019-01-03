白银案嫌犯辩护律师：该案历时两年多 承受较大压力

据红星新闻报道，白银市中级人民法院官方微博透露，今日上午，“白银连环杀人案”罪犯高承勇被执行死刑。高承勇的辩护律师朱爱军表示，最后一次见到高承勇是在死刑复核阶段。“死刑复核裁定上需要签字。我接触的大多死刑犯，签字时手会不自然地发抖，字迹潦草得变形。当时高承勇表现得很平静。”

1988年5月至2002年2月间，高承勇在甘肃省白银市、内蒙古自治区包头市连续实施抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体犯罪，共致11名女性被害人死亡。此后多年，系列案件成为悬案，凶手逍遥法外。但2016年8月26日，办案民警通过DNA比对筛查后锁定高承勇，后在白银市一小卖部内将高承勇控制。

2018年3月30日，该案在白银市中级人民法院公开宣判，认定被告人高承勇犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯强奸罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；犯侮辱尸体罪，判处有期徒刑三年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。在法定期限内，高承勇未上诉、抗诉。最高人民法院依法组成合议庭，对该案进行复核。

今日，高承勇被执行死刑。高承勇的辩护律师朱爱军说，该案历时两年多，期间自己承受了较大压力，被很多人指责为何给如此穷凶极恶的人辩护，甚至曾遭到自己母亲的质问。

朱爱军解释，从嫌疑人到被告人，再到罪犯，高承勇的角色在转变，之所以辩护，是为防止冤假错案，“刑事案件以证据为主，11起凶案，是不是全是高承勇所为，证据链是否完整，均需查明。辩护并非帮忙脱罪，是为保证审判经得起历史的考验，要罚当其罪，罪当其行。如果辩护人尽力，那么很大程度上可以防止冤假错案的发生”。

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