习近平九二共识新定义 郑文灿：台湾不会有太大共鸣

中国大陆国家主席习近平昨天发表对台谈话，桃园市长郑文灿今表示，习近平谈话内容，事实证明“九二共识”没有“一中各表”，也没有中华民国台湾的存在，对台湾是很大警讯，并说“九二共识”新的定义不会在台湾获得太大共鸣，他也进一步说“一国两制”在香港是失败的，要台湾人民接受“一国两制”是不容易的。

据联合新闻网报道，郑文灿说，习近平说法让两岸统一从模糊到具体，也设定了“一国两制”的台湾方案，他认为这些说法让大家了解中国大陆崛起，对区域安全会带来相当重大影响，习近平谈话中提到政党可代表协商，他也认为，用政党、团体甚至个人，要来取代政府的脚色进行协商，这也是不恰当。

郑文灿表示，民主的程序与价值是台湾2300万人共同的底线，“我想这是两岸互动基本出发点，两岸之间要寻找积极性、建设性的对话取代无谓对抗，要有更多善意、交流与和平共识。”

郑文灿进一步表示，北京政府也要了解台湾的主流民意，台湾是不太能够接受北京所片面定义的“九二共识”，中华民国台湾与政府都不见了，新的定义不会在台湾获得太大共鸣，并说“一国两制”在香港是失败的，若要台湾人民接受“一国两制”是不容易的。

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