四川省地震局：宜宾一带近期或发生四至五级强有感地震

今日8时48分，四川宜宾市珙县（北纬28.20度，东经104.86度）发生5.3级地震，震源深度15千米。四川省地震局透露，目前，震区交通、通讯基本正常，暂无人员伤亡报告。另据专家分析，该区域近期可能发生4-5级强有感地震。

据《新京报》消息，经四川省地震局测定，此次地震震中位于珙县底洞镇附近，距珙县县城30公里、距筠连县城34公里、距兴文县城39公里、距长宁县城43公里，距宜宾市区65公里，距重庆市224公里。当地震感强烈，成都、宜宾、乐山、自贡、眉山、内江等地震感明显，重庆亦有震感。

目前，该局已组织专家对此次地震震情进行分析会商，对此次地震的发震构造、震后趋势进行研判。专家分析认为，在该区域近期仍可能发生四至五级强有感地震。

四川省地震局消息称，另据当地政府相关部门报告，珙县底洞镇、玉和乡、上罗镇有房屋垮塌现象，双河乡有房屋梭瓦、裂纹现象，上磨镇政府办公楼有裂纹，底洞镇出现10立方米的土石方滑落。在2018年12月16日兴文5.7级地震后，从D级危房搬出的130户村民目前未搬回，人员安全。目前，震区交通、通讯基本正常，暂无人员伤亡报告。

此外，宜宾消防支队获悉称，现已有160人赶赴地震现场救援。





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