亲绿机构民调：八成不接受九二共识是中国大陆的一中原则

一项由亲绿机构展开的民调显示，逾八成民众无法接受“九二共识是一个中国（中华人民共和国）原则，没有中华民国存在的空间”。

据台湾《自由时报》报道，两岸政策协会今天（3日）发布“民众对1992年两岸两会会谈看法”民意调查结果，由两岸政策协会理事长谭耀南主持，并邀请台湾民主基金会副执行长颜建发教授、台湾师范大学政治学系范世平教授、台湾智库咨询委员董立文教授，以及成功大学政治学系周志杰教授进行座谈。

调查结果显示，45.1%民众认为两岸之间没有九二共识，仅32.6%认为九二共识存在。对于九二共识的内容，55.5%受访者表示不清楚，认为清楚者占40.2%。

对九二共识的认知内容，44.4%认为“两岸是不同的两个国家”，20.9%认为“两岸是同一国家尚未统一的两部分”，20.6%认为“两岸各自宣称代表整个中国”，仅有7.1%认为“中华民国是中华人民共和国的地方政府”。

值得注意的是，逾八成民众无法接受“九二共识是一个中国（中华人民共和国）原则，没有中华民国存在的空间”，但有54.2%民众认同“九二共识就是一中各表，一中就是中华民国”。

另，在九二共识与经济发展的议题方面，近65%民众不支持“根本不需要知道九二共识的内容，只要认同九二共识能带来经济发展就好”，也有81.2%民众不接受“九二共识在推动经济发展的同时，会矮化中华民国的主权，沦为中华人民共和国的地方政府”。九成以上选民支持政府在推动经济发展的同时，更应该维护台湾整体安全利益。

值得一提的是，本调查于2018年12月27日至28日进行，并访问1081位成年人。

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