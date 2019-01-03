蔡英文称台湾从未接受九二共识 马英九：蛮奇怪的事

台湾总统蔡英文昨天表示，不会接受中国大陆定义的九二共识，更说九二共识就是“一国两制”，并表示台湾从来没接受过九二共识。台湾前总统马英九今天（3日）受访表示，蔡的主张“是蛮奇怪的事”，对未来一年多台湾政局也不是一个很正面发展，两岸关系不可能好转。

台湾《联合报》报道，马英九质疑，蔡英文绝对不接受九二共识，两岸关系怎么做的下去，大陆怎可能容许，找美国来也不能解决，未来两岸僵局、冲突性会愈来愈高，对台湾一点好处都没有。

马英九认为，不要因为意识形态影响台湾发展与生存。

马英九说，九二共识不是大陆压迫的东西，而是前总统李登辉当政时台湾与大陆谈出来的成果，也跟据宪法与两岸关系条例，是台湾提出来，大陆接受的，对台湾只有好处，没有坏处，不晓得蔡英文为什么还要这样的坚持？

马英九也呼吁，国民党与相关人士应该详细说九二共识内容是什么，九二共识绝对不能打迷糊仗，关系两岸和平与台湾存亡。

马英九解释，所谓九二共识是1992年双方达成共识，都坚持一个中国原则，但认知涵义有所不同，双方可以口语各自表达；两岸有了九二共识、一中各表，台湾乐于与大陆交往，在国际上也有更多空间，有呼吸余地。

马英九质疑，高雄市长韩国瑜当选后这一个月陆客增加，因为对岸觉得台湾对他们愈来愈友善，这对台湾不是坏事；未来国民党15县市未来农产品卖到大陆应该不是太大问题，因为大陆看农产品原产地是否在国民党执政县市。

马英九也提到，大陆原本担心一中各表会变乱表，马习会时，他还特别跟习近平讲不会表到两个中国、一中一台、台湾独立，因为这是中华民国宪法所不允许。

马英九也解释，去年谈到两岸新三不中的不排除统一，“不排除是有条件的YES”，条件是和平，过程要民主，这样对台湾保障才够。

另据《自由时报》报道，马英九也表达他有“登陆”参访的意愿。被问及这些年来有想过到对岸看一看时，马英九回答“当然会想”，并说自己对中国大陆的许多古战场感到兴趣，“如果有机会当然愿意”。

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