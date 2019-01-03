港天主教主教杨鸣章逝世

据香港01今天（3日）报道，天主教香港教区主教杨鸣章逝世，终年73岁。杨鸣章因肝硬化导至肝衰竭，于上星期四入院，入住半山嘉诺撒医院特别加护病房。

天主教社会传播处主任冯一鸣今早向香港01证实，杨鸣章因肝硬化导致肝衰竭，上周四（ 27日）入院治疗，情况稳定。据了解，教友在约2时左右收到杨鸣章逝世的消息，教区约在3时左右会公布。

另据《明报》报道，香港特首林郑月娥透过新闻处发稿深切哀悼，指对杨鸣章离世十分难过，深感惋惜，“谨代表香港特别行政区政府向其家人及香港天主教教友致以深切慰问

”。

早报订户新闻，更多精彩等着您！