国民党：“一国两制的台湾方案”非九二共识内涵

台湾在野党国民党今指出，中国大陆领导人习近平昨天所提的“一国两制的台湾方案”不是“九二共识”的内涵，一国两制恐难获得台湾多数民意支持。国民党呼吁两岸能从事制度的竞争，以最佳的福国利民制度，增进两岸人民福祉。

沉默近一天后，国民党中央今午透过声明稿，针对中共总书记习近平昨天在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的谈话，做出回应。

九二共识是两岸过去交往的政治基础，也是国民党两岸政策依循的精神，本有其模糊性，但昨天习近平对其新增“谋求国家统一”的内涵后，明显压缩国民党坚持一个中国“各自表述”的空间，被台湾舆论视为打脸国民党。

国民党文化传播委员会代理主委唐德明昨早答复《联合早报》询问时指出，国民党大陆事务部正对习近平讲话研拟回应。但媒体等待一天，依旧没有下文。对比台湾其他大小政党昨天陆续回应习近平讲话，多年来高举“九二共识”的国民党“销声匿迹”一天，显得格外凸出。

国民党中央今午发声明指出，依照中华民国宪法规定，中华民国是一个主权独立的国家，国民党坚决反对台独，这是该党一贯且坚定的立场，绝不动摇。

它也提到，1992年11月两岸海基、海协两会在双方政府各自授权下，历经协商及函电达成九二共识，亦即两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式各自表达，显示两岸关系求同存异的性质，既符合客观事实，也符合双方规定，更能暂时搁置分歧。

而对于习近平昨天抛出“一国两制的台湾方案”，国民党认为这并非九二共识的内涵。声明说：“目前两岸处于分治的状态，现阶段一国两制恐难获得台湾多数民意的支持。我们期待两岸能从事制度的竞争，以最佳的福国利民制度，增进两岸人民福祉。”

国民党补充，两岸关系的交流与发展必须继续和平向前行，民众期盼双方继续扩大深化交流。国民党说，该党与立法院党团及15位地方首长都热切期盼双方能为两岸的和平稳定发展共同努力，创造互惠双赢的局面。

前总统马英九今早接受媒体采访时也回应：“我想两岸关系，关键就是九二共识，这好比双方签了一个约，但是有一方如果违约，还要对方释出善意，当然做不到。而且影响越来越大，不是只有两岸关系，也影响到我们外交关系，也影响到我们的经济。我们不是说什么都要靠大陆，但是当我们可以从这些安排当中，让台湾人民获利的话，我们为什么要裹足不前呢？”

台湾《天下杂志》昨天针对九二共识发布“国情调查”， 发现高达49.2％的台湾民众认为“台湾和中国属于不同国家，并继续维持现状”最能代表九二共识的内涵；另有近四分之一则选择“台湾和大陆同属一个中国，台湾是中华民国、大陆是中华人民共和国”。

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